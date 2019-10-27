140萬人報名2020國考 2315人搶這個職缺
2019-10-27 14:36世界日報 中國新聞組／北京27日電
2020年中國國家公務員考試報名截止，報名人數為139萬5845人，其中127萬7219人通過審核。其中，最熱職位是中國第一歷史檔案館複製處一級主任科員及以下一職，競爭比達到2315：1，較往年相比競爭程度有明顯下降。
北京青年報報導，據中公教育根據報名系統的數據統計，截至24日17時30分，共有139萬5845人報名，仍有95個職位無人報考。從國考報名十年來的數據來看，國考報名峰值出現在2018年，最終過審人數近166萬人，其餘年份均在140萬人左右，整體來看，國考報名人數較穩定。但今年國考，招錄人數比去年增加了近萬人，卻並未讓更多人參與報名，平均競爭比也由去年的約90：1降至57.85：1。
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據報導，今年最熱職位中國第一歷史檔案館複製處一級主任科員及以下一職，招錄一人，從倒數第三天就成為競爭比最熱職位，目前競爭比為2315：1。相比去年最熱職位的4040：1，前年最熱職位的2666：1，甚至2017年的9837：1，今年的最熱職位競爭比有比較明顯的降溫。
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