親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨／賴溪松車禍亡 家屬：為何安全帶變成殺人凶器？

「公務員天堂」待遇這麼好：550萬人平均年休42天

140萬人報名2020國考 2315人搶這個職缺

2019-10-27 14:36世界日報 中國新聞組／北京27日電

2020年中國國家公務員考試報名截止，報名人數為139萬5845人，其中127萬7219人通過審核。其中，最熱職位是中國第一歷史檔案館複製處一級主任科員及以下一職，競爭比達到2315：1，較往年相比競爭程度有明顯下降。

北京青年報報導，據中公教育根據報名系統的數據統計，截至24日17時30分，共有139萬5845人報名，仍有95個職位無人報考。從國考報名十年來的數據來看，國考報名峰值出現在2018年，最終過審人數近166萬人，其餘年份均在140萬人左右，整體來看，國考報名人數較穩定。但今年國考，招錄人數比去年增加了近萬人，卻並未讓更多人參與報名，平均競爭比也由去年的約90：1降至57.85：1。

據報導，今年最熱職位中國第一歷史檔案館複製處一級主任科員及以下一職，招錄一人，從倒數第三天就成為競爭比最熱職位，目前競爭比為2315：1。相比去年最熱職位的4040：1，前年最熱職位的2666：1，甚至2017年的9837：1，今年的最熱職位競爭比有比較明顯的降溫。

2020年中國國家公務員考試報名截止，報名人數為139萬5845人，其中127萬...
2020年中國國家公務員考試報名截止，報名人數為139萬5845人，其中127萬7219人通過審核。 圖取自視覺中國
分享

北京公務員青年
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

大陸推地鐵管理新規 手機外放聲音列黑名單

2019-10-27 12:12

上海巡禮／海螺神仙爐！ 到上海吃遍朝鮮味

2019-10-27 00:21

國航重慶落地滑行機翼擦撞 未造成人員傷亡

2019-10-27 14:34

老公是同志 搞外遇還羞辱自己 「同妻」在陸竟有1600萬

2019-10-27 11:00

四川煤礦倒塌7人被困 3死1傷

2019-10-27 10:30

稱周末風險高 港鐵各線今晚提早收車

2019-10-27 10:27

索羅門否決中企租島 美國讚強化主權再批中國

2019-10-26 15:08

BBC進駐「暗網」 中國等遭封鎖國家也能瀏覽

2019-10-26 14:55

「爸，等我回來」 孟晚舟隔海祝任正非75歲生日快樂

2019-10-26 14:55

違法三缺一？中國觸怒民怨的「麻將館禁令」

2019-10-26 13:17

15歲男生用磚塊狠砸老師頭 被公安刑拘

2019-10-26 12:42

黃之鋒收到選舉主任來信 第三度查問政治主張

2019-10-26 12:03

人民日報：西方絕非香港的「救世主」

2019-10-26 08:42

大陸這條新高鐵從350公里時速到停妥 誤差不逾10公分

2019-10-25 17:20

談豬瘟疫情 陸農業農村部：防控形勢複雜嚴峻

2019-10-25 17:00

觀察站／「當」愛已逝 昔日創業夫妻只剩權力能抓住

2019-10-25 15:15

影／當當網夫妻揭家醜 李國慶「15個真相」嗆俞渝當小三

2019-10-25 15:14

解放軍軍機墜毀人亡 傳軍官為避民區選擇撞山

2019-10-25 14:34

民宅危機！電動機車放樓梯間充電 15秒連爆3次火光

2019-10-25 14:33

前故宮院長：一個紫禁城變兩個故宮 不交流可惜

2019-10-25 14:26

影／勸阻插隊 高三男生被打到骨折

2019-10-25 13:00

台閩媽祖交流 共祈兩岸平安

2019-10-25 02:20

27日起 9家航空入駐北京大興機場

2019-10-25 00:28

影／鬆獅犬染成貓熊招客 陸寵物咖啡廳挨批虐待動物

2019-10-24 18:14

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26
看更多

熱門文章

老公是同志 搞外遇還羞辱自己 「同妻」在陸竟有1600萬

2019-10-27 11:00

網傳任正非安檢照片 自用iPad Pro引熱議

2019-10-26 21:29

新疆再教育營受害者首度來台發聲 籲正視威脅

2019-10-26 18:36

影／中共外長王毅怒嗆潘斯演講：一派胡言

2019-10-27 10:59

中共四中全會前 又兩將軍落馬

2019-10-27 00:21

今日新疆明日台灣 古力巴哈：勿寄希望於中共

2019-10-26 18:38

雙邊關係回溫 王毅要求日本在台灣問題上不能含糊

2019-10-26 21:45

地方債務風險高 中國任命大批金融副省長壓陣

2019-10-26 15:30

「南北船」船合體 造船巨人誕生

2019-10-27 00:05

反送中示威者元朗堵路 港警凌晨再放催淚彈驅散

2019-10-27 11:36

上海巡禮／海螺神仙爐！ 到上海吃遍朝鮮味

2019-10-27 00:21

大陸推地鐵管理新規 手機外放聲音列黑名單

2019-10-27 12:12

習近平提區塊鏈 分析為虛擬貨幣炒作消毒

2019-10-27 12:14

王岐山會日本天皇 外訪首穿新「中式服裝」成焦點

2019-10-27 14:36

要學生看中國愛國片《我的祖國》寫心得 加國中學惹議

2019-10-27 14:32

小米設副董座 總裁林斌兼任

2019-10-27 00:05

中使館前長跪維權…逾200中國公民赴馬來西亞淚控遭詐騙

2019-10-27 14:38

寶鋼前三季淨利潤達人民幣88.74億元

2019-10-26 20:05

華為宣布獲大陸首張5G基站設備進網許可證

2019-10-27 11:43

台灣會館 設兩岸交流基地

2019-10-26 23:58

中共四中全會前夕 省部級一把手出現調動

2019-10-26 17:02

140萬人報名2020國考 2315人搶這個職缺

2019-10-27 14:36

南華早報：若公眾不滿監警會報告 港府考慮設獨調會

2019-10-27 14:36

四川煤礦倒塌7人被困 3死1傷

2019-10-27 10:30

監警會報告若難熄爭議 南早：港府考慮設獨調會

2019-10-27 12:55

兩岸29支慢速壘球隊 昆山以球會友

2019-10-27 10:21

國航重慶落地滑行機翼擦撞 未造成人員傷亡

2019-10-27 14:34

港網民發起尖沙嘴及觀塘集會 水炮車深水埗警署戒備

2019-10-27 14:28

港財政司長：不排除香港今年經濟負增長

2019-10-27 10:47

稱周末風險高 港鐵各線今晚提早收車

2019-10-27 10:27

中國9月工業企業利潤年降5.3% 降幅擴大

2019-10-27 12:54

陸股一周／陸企獲利走穩 聚焦消費股

2019-10-26 13:39

枉稱培訓 中共試圖以謊言洗白新疆再教育營

2019-10-26 18:38

陸企人物／理科生跳街舞 正能量創業成名

2019-10-27 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top