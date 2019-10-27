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國航重慶落地滑行機翼擦撞 未造成人員傷亡

2019-10-27 14:34世界日報 中國新聞組／北京27日電

中國國際航空CA1449航班25日晚在重慶落地滑行進入停機位過程中，左側機翼與視頻監控桿擦撞，導致機翼受損，未造成人員傷亡。國航事後在官方微博表示，將根據有關規章和調查結果，對相關責任人做出處理。

上游新聞報導，乘客程女士表示，25日晚上10時16分左右，航班從北京抵達重慶，當飛機平穩落地正在滑行至停機位時，飛機卻突然停了下來，「感覺飛機拐彎的時候稍微有時快，然後響了一下，就停住了。」

程女士說，當時並不知道發生了什麼事。後來，她才知道飛機的左側機翼撞上了機坪上的一根視頻監控桿，「機上廣播說，飛機發生了剮蹭，需要等拖車拖移。」程女士說，飛機發生剮蹭時，機身抖動並不明顯，不少乘客都沒感覺到。機上也沒有乘客受傷。

報導稱，從乘客現場拍攝的照片來看，視頻監控桿已經發生傾斜。晚上11時20左右，飛機打開中間右側機艙門。

中國國際航空官方微博發布消息稱，國航CA1449航班在重慶正常落地後滑行進入停機位過程中，左側翼尖與機坪視頻監控桿發生剮蹭，導致左側6號前緣縫翼受損，目前事件正在調查中。

中國國際航空CA1449航班25日晚在重慶落地滑行進入停機位過程中，左側機翼與視...
中國國際航空CA1449航班25日晚在重慶落地滑行進入停機位過程中，左側機翼與視頻監控桿擦撞，導致機翼受損，未造成人員傷亡。 取自上游新聞
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