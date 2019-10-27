稱周末風險高 港鐵各線今晚提早收車
2019-10-27 10:27
聯合報 記者羅印冲
／即時報導
港鐵表示，雖然多個車站現時仍有不少早前被破壞設施有待復修，但經港鐵員工努力，各項設施的復修進度已有改善。不過，考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門進行風險評估後，今天港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。
據星島網報導，港鐵表示，會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動。車站的無障礙設施也可能受到嚴重破壞而暫停使用，請事先聯絡車站職員查詢。
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港鐵會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間。
輕鐵各路線今天全線正常行駛。
機場快線自頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。
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