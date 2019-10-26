「爸，等我回來」 孟晚舟隔海祝任正非75歲生日快樂

2019-10-26 14:55 世界日報 中國新聞組／北京26日電



（取材自觀察者網） 分享 facebook

華為創辦人任正非25日過75歲生日，他的女兒孟晚舟雖因中美華為案仍被扣在加拿大，仍在朋友圈發了一則賀文，祝父親生日快樂。

觀察者網報導，孟晚舟在署名「豬兒」的文章中寫：「往年你的生日，我們都會團聚在一起……今年，女兒無法陪在你的身邊，嘗你的飯菜，聽你的嘮叨，摸你的皺紋，親你的笑臉，還有，受你的批評！這些，都請你先欠著哈，等我回來，你再慢慢地還哈！」

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她還配上一張在加拿大拍的照片，可見到她腳上雖戴著電子監控腳鐐，但神態自若。

孟晚舟為華為副董事長兼首席財務官，2018年12月1日她搭乘香港飛往墨西哥的航班，在溫哥華轉機時，被加拿大警方應美國政府司法互助要求逮捕。2019年1月21日，美國通知加拿大政府，計畫正式提出引渡孟晚舟，理由是她涉嫌「就美國對伊朗的制裁令詐騙銀行」。目前引渡官司仍在進行中。