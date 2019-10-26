BBC進駐「暗網」 中國等遭封鎖國家也能瀏覽

2019-10-26 14:55 世界日報 中國新聞組／北京26日電



英國廣播公司中文網報導，BBC國際部的新聞網站進駐「暗網」，在中國、伊朗和越南等封鎖BBC的國家境內也可瀏覽。路透 分享 facebook

英國廣播公司（BBC）中文網25日報導，BBC國際部的新聞網站進駐「暗網」，24日在Tor網路上線，並指在中國、伊朗和越南等封鎖BBC的國家境內也可瀏覽。

中央社引述BBC聲明報導，聲明表示「在BBC新聞網遭封禁或限制的國家，受眾現在可以通過Tor網路獲得BBC國際部提供的新聞」，暗網上的BBC新聞網鏡像網頁顯示的是國際版，除了英語，還包括阿拉伯語、波斯語和俄語網頁。

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但由於受播出權限制約，如BBC iPlayer等無法在境外播放的內容，不會放到暗網鏡像網頁上。此外，使用普通的瀏覽器也無法訪問這個鏡像網頁，必須使用Tor瀏覽器才能觀看。

Tor是一種免費的開放源代碼通訊軟體，有多重加密，可以屏蔽使用者的身分和私人資訊。

最初是美國海軍研究實驗室設計的，一直接受美國國務院撥款。

報導表示，到目前為止，Tor的用戶包括軍方、執法人員和記者，還有希望匿名上網的普通公眾。

雖然Tor被用於抗衡網路警察和網路管制，但也很可能被用來從事犯罪活動，比如毒品、違禁藥品、槍枝買賣，以及網路犯罪，如竊取虛擬貨幣、分享虐童影像等。