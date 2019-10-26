京滬高鐵披露上市招股書 募集資金擬收購新線路

2019-10-26 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



京滬高鐵將登陸A股，募集資金擬收購新線路擴大網路覆蓋，形成區域高速鐵路網。

大陸證監會官網25日發布京滬高速鐵路股份有限公司（京滬高鐵）IPO招股書。招股書顯示，京滬高鐵擬於上海證券交易所上市，擬發行股票不超過75.6億股，占發行後總股本的比例不超過15%。募集資金將用於收購京福安徽公司控股權。京滬高鐵將借此形成以京滬通道為骨架、區域連接線銜接的高速鐵路網。

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財新網報導，京福安徽公司管轄安徽省境內四條高鐵線路，京滬高鐵擬擬收購其65%股權，收購對價為人民幣500億元，如上市募集資金低於此對價，京滬高鐵則將以自籌資金解決。

界面新聞報導，隨著IPO招股書披露，被譽為「現金奶牛」的京滬高鐵到底有多賺錢，終於揭秘。京滬高鐵年營收與攜程相當，利潤率堪比五糧液。

從京滬高鐵近三年財務數據來看，其營收和利潤均處於增長狀態，淨利潤率也都超過30%。2018年和2017年的淨利潤增長率分別為11.7%、12.7%。今年前三季，京滬高鐵的淨利為人民幣95.2億元，已接近去年全年的利潤，可以預見今年的淨利將大幅上漲。

根據財富中文網的中國500強名單，京滬高鐵人民幣311億的收入與OTA巨頭攜程相當，攜程去年的營收為310億元，排在名單中的第277名。

而在財富中文網2019年中國500強淨利潤率排行榜中，500家公司只有17家公司的利潤率超過33%，京滬高鐵與宜賓五糧液33.4%的利潤率相當。近1/3的利潤率，對於整體處於虧損的鐵路行業來說相當亮眼。

京滬高速鐵路縱貫北京、天津、上海三大直轄市和河北、山東、安徽、江蘇四省，全線共設24個車站。其中，北京南、天津西、濟南西、南京南及上海虹橋站等均為重要的交通樞紐站。目前，北京至上海全程最短執行時間目前已經縮短到4.5小時以內。