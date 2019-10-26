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黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

15歲男生用磚塊狠砸老師頭 被公安刑拘

2019-10-26 12:42聯合報 記者李仲維／即時報導

四川省眉山市發生中學生用磚塊狠砸老師的事件，涉案學生已遭公安拘留。

事情發在前（24）日下午1時20分，公安接報指四川仁壽縣某中學內一學生將老師打傷。於是趕到學校，經調查，當日中午，15歲中學生顏某因對不滿老師日常管束太多，在教室內用磚頭將黃姓老師的頭部打傷，當時仍未上課，教室內其他同學見狀都嚇了一跳，趕往教室後方查看，有人上前抱住打人的同學，有人趕去通知學校處理。

受傷老師被送醫救治，傷勢嚴重，公安將男學生依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

男學生在教室後方用磚頭襲擊老師。圖：取自星島日報網站
男學生在教室後方用磚頭襲擊老師。圖：取自星島日報網站
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