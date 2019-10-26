索羅門否決中企租島 美國讚強化主權再批中國
2019-10-26 15:08世界日報 中國新聞組／北京26日電
索羅門群島政府日前宣布杜拉吉島（Tulagi）租給中國企業合約無效，美國國防部長艾思博表示，這是強化主權的重要決定，許多南太國家常為時已晚地發現，中國擴大影響力做法對其不利。
中央社引述外媒報導，索羅門群島政府宣布，中央省地方政府將杜拉吉島整座租給中國的森田企業集團，雙方簽下的一紙合約「違法」，應予立即終止。
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這項引發爭議的長達75年的租賃合約細節在索羅門群島9月與中華民國斷交，轉向中國大陸靠攏不久後曝光。
索羅門群島司法部長穆利亞表示，沒有中央政府的參與，中央省和森田企業依法不能簽下這紙合約。他在聲明中表示，「這項協議簽約前未送交司法部長辦公室審查」。穆利亞表示，這項協議是「非法、不可強制執行、必須立即終結生效」。
對於索羅門群島政府的這項決定，艾思博25日發出聲明表示讚許。他在聲明中表示，這是強化主權、透明度與法治的重要決定。
他也指出，許多太平洋國家常為時已晚地發現，中國利用經濟與軍事手段擴大影響力的做法，常不利於他們與其人民。
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