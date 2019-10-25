影／當當網夫妻揭家醜 李國慶「15個真相」嗆俞渝當小三

2019-10-25 15:14 世界日報 中國新聞組／北京25日電



扯下最後一塊遮羞布激烈開撕，當當網聯合創始人李國慶、俞渝夫婦23年婚姻因為奪權、家醜爆料已一地雞毛。俞渝19日「李國慶，我要抓破你的臉！」指稱李拿走1.3億現金、家暴、包養同性戀、染梅毒後，李國慶在微博以「15個真相」逐條回擊，「我的手裡有很多你在國外給人當小三及你婚後其他不可告人的實錘和證據」。

封面新聞報導，李國慶在24日深夜發布致當當股東一文提到，「摔杯子是真實情緒的表達，不存在公關公司操作」。還提到俞渝精心設計干擾離婚案平分股權，要拖延時間轉移公司財產，「作為老婆奪權，我可以退讓，但作為老婆奪利，那就不是一家人了，我絕不退讓」。

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他並呼籲公司分紅，「我也需要現金買住房」。並指出向法庭申請保全俞渝在北京當當科文電子商務有限公司的股份。

網易財經報導，俞渝指控李國慶說書、賣慘、博眼球、暴露癖，對家人、投資人、同事都沒有盡到該盡的責任，她並稱「敢刪朋友圈，刪了我也發」。李國慶在微博中列出「15個真相」回應，俞渝的爆料只有一件是真的，其他都假的。

李國慶提到他拿走的1.3億，是今年4月當當的對境外信託分割大約1800萬美金，這部分錢是當當赴美上市股份出讓的金錢，不能稱之為「俞渝父母的錢」。

他解釋自己對父母、岳家、兒子的照顧皆超過俞渝，「兒子滑雪、游泳也都是我手把手教會的，怎麼轉口就說兒子的愛都是你給的？」、「我父親後來確實有著自己的伴侶，但伴侶和他在病房裡相吻怎麼能說是互舔？」

李國慶寫道，馬銘澤是幫助當當轉型的功臣，蒙克、小崔都是工作上的關係，不存在雙性戀、小三一說。他染梅毒是因為在浴池洗浴染上，打了6天針後治癒，不要摘出來惹人「想入非非」。

李國慶認為俞渝對他擁抱、說愛的行為全是表演，目的是想穩住他，讓他接受離婚25 %的股權分割。「境外股權也從你持股5%到絕大部分歸你，並且大當當也讓你管理，婚後錢財帳戶全是你來負責，各類合同只要你讓我簽，啥我看都不看就簽，結果你給我捅刀子」。

夫妻創業 淪股權之爭

第一財經報導，當當夫妻店互撕鬧劇核心本質即為股權之爭，律師指出，夫妻共同創業建立的公司並不像家裡的一般財產一樣，兩人分割即可，缺乏婚前協議將對公司造成的巨大危機。

天眼查數據顯示，北京當當科文電子商務有限公司第一大股東已為俞渝，持股比例為64.20%，李國慶持股比例為27.51%。而2010年12月當當上市時，李國慶股份為38.9%，妻子俞渝股份只有4.9%。被改變與顛覆的除了實際持股量，更是雙方在公司管理層面的話語權。

李國慶在今年2月宣布卸任當當網CEO，宣告結束當當網「夫妻店」治理模式。李國慶曾表示，早期夫妻店治理結構挺好，抵擋了來自資本、來自合夥人的各種算計。但是企業發展到一定階段，「一定結束夫妻店治理」。

1.3億現金怎麼搬？ 網友想破頭

【中國新聞組／北京25日電】

當當網聯合創始人李國慶、俞渝夫婦開撕，雙方在網上交火，同性戀、梅毒、家暴、小三…互揭隱私讓圍觀網民吃瓜到撐。其中最引發關注的一項竟然是「李國慶帶走家中1.3億現金」，網友發揮推理精神，認真推敲「1.3億的現金到底是個什麼概念」，到底李國慶怎麼帶走這麼龐大的現金？算不清楚的網友紛紛嘆息「貧窮使我失去想像力」。

觀察者網報導，1.3億現金到底有多少？網友嚴謹的從科學的角度計算，一張百元人民幣重1.15克，1萬張就是11500克，100萬人民幣就是23斤重，而1.3億現金的重量就接近1.5噸。假設李國慶分批搬運，每次拿100萬，那也要拿130次才能拿完。

有網友搬出電視劇《人民的名義》中，受賄貪官趙德漢家裡藏了2億的場景，豪宅中滿牆滿冰箱滿床的錢，令人目瞪口呆。那李國慶帶走的這1.3億元，「怎麼說也有趙德漢豪宅中的半壁江山吧」。

有人提出，李國慶帶走的是金條，但隨即被打臉，「市值1.3億元的100g金條，毛估估也是三四千條上下」，這搬磚畫面…令人不忍想像。

報導指出，網友怎麼算都得到誇張的答案，於是有人提出，也許俞渝文中所指的「現金」並不僅為紙幣硬幣，勸大家不用特別糾結這場「奧數比賽」。