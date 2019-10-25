觀察站／「當」愛已逝 昔日創業夫妻只剩權力能抓住

2019-10-25 15:15 世界日報 清棠



攜手創辦當當網、曾經是中國恩愛夫妻創業模範夫妻的李國慶、俞渝夫婦，兩人最近頻頻在媒體及社群上揭露對方私生活的不堪，這場「互撕」大戰讓家醜外揚，連變態、意淫及精神病、罹患梅毒等涉及個人隱私的字眼和情節都出現，讓人看得瞠目結舌，不禁要問，是什麼樣的深仇大恨，讓這對社會大眾眼中的「人生勝利組」眷侶不顧往日情份，走上決裂？

隨著雙方開撕內容的進展，事情逐漸明朗。李國慶24日發文要求平分當當網的股權，批評俞渝不惜觸犯法律，觸犯道德底線的不實爆料私生活，是為離婚分割股權給法院製造壓力；俞渝則稱李國慶早已從家裡搬走1.3億現金，這場紛爭是「家門不幸」。原來，兩人從愛侶變為怨偶的起因，就是股權之爭。

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只是，私人企業的股權之爭，需要如此占用媒體資源，同時使用大量的「鬥爭性」字眼來教壞社會和下一代？即使最後因為話題操作，雙方達成各自想獲得的目標，不僅兩人的名聲皆受了影響，對當當網的企業形象也是重創。面對手中拿到的滿滿股權，付出的卻是「累積企業負資產」的代價，這是兩位已屆「知天命之年」的高材生，所展現的成熟危機處理能力？

而且，當當網還有眾多的員工、客戶需要保障，成功的企業也應同時承擔賦予社會正向能量的責任，但這些早被兩人的互撕被拋得遠遠，大家看到的只有翻騰在慾望之海的張牙舞爪。這起事件說穿了，就是當愛情已逝，能抓住的只剩權力。只是何必抓破了企業高層夫妻之間的體面，讓兩個人和企業都成了笑柄？