前故宮院長：一個紫禁城變兩個故宮 不交流可惜
2019-10-25 14:26
聯合報 記者許依晨
／即時報導
蔡政府2016執政後，兩岸故宮交流中斷。台北故宮博物院前院長馮明珠接受中評社訪問，對於兩岸故宮交流斷線，她表示「一個紫禁城變成兩個故宮」，斷了交流當然可惜，但是台北故宮有自己的魅力，絕對可以獨立發展，一點問題都沒有。
馮明珠於2012年9月18日至2016年5月20日擔任台北故宮博物院院長。中評社報導，馮明珠24日出席記者會替韓國瑜背書表示，以數位故宮來呈現所有國寶一點都不是問題。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
談到蔡政府執政後，陸客減少對於故宮參觀人數的衝擊，馮明珠表示這當然是一個原因，台北故宮的參觀人數減少，確實跟陸客來的少有關係，但是故宮南院並不是，2015年12月開館時，在7個月內，於2016年8月已經破百萬的參觀人數，且主要不是陸客，而是台灣自己人。
她指出，所以好的展覽能吸引人，策展能力跟行銷能力很重要，當有新展覽出現一定要宣傳，讓台灣老百姓知道，所以問題是出在這。
兩岸故宮交流斷線，馮明珠說，2009年兩岸破冰三通後，當時的故宮院長推了兩岸故宮交流，到2016年就沒了。 馮明珠表示，這樣當然是可惜，兩岸等於是同根生的，一個紫禁城變成兩個故宮，斷了交流當然可惜。但是台北故宮有自己的魅力，絕對可以獨立發展，一點問題都沒有，就是如何活用文物，更重要是重視人才，且不要否定故宮的地位，否認中華文化。
韓國瑜明年如勝選，是否希望兩岸故宮交流重新啟動？ 馮明珠說，她當然希望且衷心期盼，很多東西本是同根生，相煎何太急，兄弟不往來天天吵架有什麼意義。
留言