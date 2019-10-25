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前故宮院長：一個紫禁城變兩個故宮 不交流可惜

2019-10-25 14:26聯合報 記者許依晨／即時報導

蔡政府2016執政後，兩岸故宮交流中斷。台北故宮博物院前院長馮明珠接受中評社訪問，對於兩岸故宮交流斷線，她表示「一個紫禁城變成兩個故宮」，斷了交流當然可惜，但是台北故宮有自己的魅力，絕對可以獨立發展，一點問題都沒有。

馮明珠於2012年9月18日至2016年5月20日擔任台北故宮博物院院長。中評社報導，馮明珠24日出席記者會替韓國瑜背書表示，以數位故宮來呈現所有國寶一點都不是問題。

談到蔡政府執政後，陸客減少對於故宮參觀人數的衝擊，馮明珠表示這當然是一個原因，台北故宮的參觀人數減少，確實跟陸客來的少有關係，但是故宮南院並不是，2015年12月開館時，在7個月內，於2016年8月已經破百萬的參觀人數，且主要不是陸客，而是台灣自己人。

她指出，所以好的展覽能吸引人，策展能力跟行銷能力很重要，當有新展覽出現一定要宣傳，讓台灣老百姓知道，所以問題是出在這。

兩岸故宮交流斷線，馮明珠說，2009年兩岸破冰三通後，當時的故宮院長推了兩岸故宮交流，到2016年就沒了。 馮明珠表示，這樣當然是可惜，兩岸等於是同根生的，一個紫禁城變成兩個故宮，斷了交流當然可惜。但是台北故宮有自己的魅力，絕對可以獨立發展，一點問題都沒有，就是如何活用文物，更重要是重視人才，且不要否定故宮的地位，否認中華文化。

韓國瑜明年如勝選，是否希望兩岸故宮交流重新啟動？ 馮明珠說，她當然希望且衷心期盼，很多東西本是同根生，相煎何太急，兄弟不往來天天吵架有什麼意義。

台北故宮博物院前院長馮明珠。圖／聯合報系資料照
台北故宮博物院前院長馮明珠。圖／聯合報系資料照
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台北故宮馮明珠韓國瑜
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