前故宮院長：一個紫禁城變兩個故宮 不交流可惜

2019-10-25 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



蔡政府2016執政後，兩岸故宮交流中斷。台北故宮博物院前院長馮明珠接受中評社訪問，對於兩岸故宮交流斷線，她表示「一個紫禁城變成兩個故宮」，斷了交流當然可惜，但是台北故宮有自己的魅力，絕對可以獨立發展，一點問題都沒有。

馮明珠於2012年9月18日至2016年5月20日擔任台北故宮博物院院長。中評社報導，馮明珠24日出席記者會替韓國瑜背書表示，以數位故宮來呈現所有國寶一點都不是問題。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

談到蔡政府執政後，陸客減少對於故宮參觀人數的衝擊，馮明珠表示這當然是一個原因，台北故宮的參觀人數減少，確實跟陸客來的少有關係，但是故宮南院並不是，2015年12月開館時，在7個月內，於2016年8月已經破百萬的參觀人數，且主要不是陸客，而是台灣自己人。

她指出，所以好的展覽能吸引人，策展能力跟行銷能力很重要，當有新展覽出現一定要宣傳，讓台灣老百姓知道，所以問題是出在這。

兩岸故宮交流斷線，馮明珠說，2009年兩岸破冰三通後，當時的故宮院長推了兩岸故宮交流，到2016年就沒了。 馮明珠表示，這樣當然是可惜，兩岸等於是同根生的，一個紫禁城變成兩個故宮，斷了交流當然可惜。但是台北故宮有自己的魅力，絕對可以獨立發展，一點問題都沒有，就是如何活用文物，更重要是重視人才，且不要否定故宮的地位，否認中華文化。