解放軍軍機墜毀人亡 傳軍官為避民區選擇撞山
2019-10-25 14:34世界日報 北京25日電
解放軍再傳軍機墜毀。河南新野官方23日證實，解放軍飛行員龔大川在執行訓練任務時，以身殉職。目前尚不清楚龔大川駕駛的何種型號軍機，消息人士指出，他是為避開居民區，選擇撞山而死。龔大川生前還曾參與建政70周年閱兵活動，和其他軍機一起組成「70」圖案。
多維新聞網報導，官方稱，龔大川生前是解放軍某部正營職軍官、少校軍銜、機長教員。服役期間，曾多次完成「急難險重」任務，多次受嘉獎，榮立三等功一次。生前於10月1日參加過建政70周年閱兵活動，當時其駕機組成70圖案。據資料顯示，當時組成70圖案的是直10、直19直升機。
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截至目前，中國官方並未公布另外兩名死亡軍人的公開信息。不過，有照片顯示，除龔大川外，另外兩名死亡飛行員名為溫偉彬、羅偉。其中一名可能是廣西桂林人。
新野廣電報導，龔大川的骨灰安葬儀式23日在新野烈士陵園舉行，解放軍某部保障部部長鄧均、政治工作部副主任蔣文君、副營長李宇航等軍政人員，死者生前戰友、好友等2000多人參加儀式。現場奏響《義勇軍進行曲》，全體人員向龔大川默哀。
報導指出，解放軍今年以來已有多架軍機墜毀，5月31日，疑似天津薊縣殲10A戰機墜毀，但軍方至今未能證實。
5月19日，解放軍空軍一架殲轟7A戰鬥轟炸機墜毀，造成兩名飛行員受傷。5月17日，解放軍陸航部隊一名特級飛行員查顯偉在駕駛直10武裝直升機時突發意外而死亡。
5月13日，解放軍陸航部隊「921721」機組駕駛的米17系列直升機在秦嶺上空墜毀，造成6人死亡。3月12日，海軍殲轟7A墜毀，兩名飛行員喪生。
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