民宅危機！電動機車放樓梯間充電 15秒連爆3次火光
2019-10-25 14:33聯合新聞網 綜合報導
中國大陸廣東某租屋處發生電動機車爆炸事件，電動機車車主將車子放在樓梯間充電時，卻不幸發生起火爆炸，期間共爆炸了3次，而過程僅短短15秒，不過在住戶發現後，便隨即撲滅火勢，所幸無造成任何傷亡。
根據「環球時報」報導，一名車主將電動機車放置於大樓的樓梯間充電，不料，車子在充電時，突然發出3次爆炸聲響後，沒多久就發出火光，車體瞬間還冒出濃濃黑煙，過程僅短短15秒。
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附近的住戶在當下發現異狀也大喊：「爆炸啦！」，並趕緊拿起滅火器撲滅火勢，雖火勢稍微緩和，但在白煙中，電動機車仍持續爆炸，所幸在這起爆炸事件中，並無造成任何傷亡。
根據「安徽消防」實驗指出，在大樓間引爆兩台電動機車後，不到兩分鐘黑煙就瀰漫四層樓，並超過100PPM的一氧化碳，只要吸入3到5口，就會失去行動的能力，而溫度也會超過攝氏65度，可讓整棟樓的人，陷入死亡風險。
電動機車其中的鋰電池若過熱或遭撞擊，都有爆炸的風險，「中國消防」也轉發影片提醒，請避免在大樓的樓梯間或家中為電動機車充電，以免再發生類似爆炸事件。
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