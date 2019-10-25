勸阻插隊 成都高三男生被打到骨折

2019-10-25 13:00 世界日報 北京25日電



來源：YouTube

四川成都青羊區萬達廣場一快餐店內，高三學生劉宇（化名）日前因不願「配合」女子插隊，反被身旁男子毆打至骨折的事情，引發廣泛關注。

高三學生劉宇（化名）日前因不願「配合」女子插隊，反被身旁男子毆打至骨折的事情，引發廣泛關注。 (視頻截圖) 分享 facebook

封面新聞報導，事後當事學生的母親陽女士表示，打人男子覺得理虧，匆匆離店，她想通過警方和媒體，找到打人男，讓其當面道歉，並接受公安機關處理。陽女士23日晚表示，她正和打人男子的家屬在派出所，家屬承認了自己的錯誤：「人已經抓到了，還正在偵辦中。」

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高三學生劉宇（化名）日前因不願「配合」女子插隊，反被身旁男子毆打至骨折的事情，引發廣泛關注。 (視頻截圖) 分享 facebook

據報導，在成都一中學讀高三的劉宇，19日在青羊區萬達廣場二樓一快餐店用餐。在排隊的時候，一名女子突然插隊到他前面，劉宇提醒：「請排隊，凡事需要講個先來後到。」女子回應稱自己手機快沒電了，希望快結帳。

「你手機沒電了，和我有什麼關係？」劉宇也回了一句。誰知話剛說完，他就遭到女子身旁一名男子的拳打腳踢，隨後在爭吵中，打人男子匆匆離開。

事後，劉宇家屬報警，並送醫檢查。醫院診療意見為腰部橫突骨折，劉宇母親陽女士說，兒子受到的心理傷害更大，打人者必須出來道歉。警方介入調查。

報導指出，陽女士稱，事發時店內的監控視頻已被拷至派出所，但他堅信，兒子全程絕對沒還手，「就算有言語衝突，打人總是不對的吧？」23日晚，她接到派出所電話，稱打人男子已經被抓到，案子正在偵辦中。她到了派出所後，見到了打人男的家屬，但並未看到打人男子本人。

「家屬承認了錯誤。」陽女士說，在派出所她看了當天的監控視頻，確認自己兒子全程沒還手，「因為我也一直教他，要做一個有禮貌明是非的人，如果還了手，性質就變了。」