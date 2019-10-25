台閩媽祖交流 共祈兩岸平安

2019-10-25 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



台灣新港奉天宮交流參訪團一行9人昨在該宮董事會董事長何達煌的帶領下，到素有「媽祖行宮之尊」美譽的福建霞浦縣松山天后行宮開展交流。

中新社報導，在松山天后行宮，參訪團一行步入正殿，手執香火，向媽祖金身神像行三拜九叩禮，並依序舉行迎神上香、祭帛、誦讀祝文、行三獻之禮等，祈佑兩岸民眾平安吉祥、兩岸和平發展。

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「兩岸同胞一家親，應該說是血濃於水的一家人。」何達煌稱，新港奉天宮與松山天后行宮2016年締結友好宮廟以來關係密切，此次是第二次來參訪進香，希望共同傳承中華優秀文化，增進彼此情誼。

在當天舉行的座談會上，霞浦縣松山天后行宮與台灣新港奉天宮就如何加強往來和聯合出版「松山天后行宮志」進行了交流探討，並確定今年12月松山天后行宮赴台回訪。

作為媽祖信俗的重要傳播地，霞浦松山天后行宮是中國大陸古建築中現存歷史悠久、規格較高的祭祀海神廟宇，距今已有近千年歷史。據考證，這是繼湄洲媽祖祖廟之後的第一個天后行宮。

霞浦松山天后行宮董事會秘書長陳傑說，媽祖是兩岸信眾共同信仰的和平女神，該宮2018年接待台灣信眾3萬多人次。