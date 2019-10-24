親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

瑪莎拉蒂平息大陸怒火 暫停贊助金馬獎

觀察不到9局紅襪速簽劉致榮 雙方就是賭注結合

離婚戰開撕！當當創始人李國慶 被CEO妻揭「有梅毒」

2019-10-24 14:46世界日報 中國新聞組／北京24日電

來源：YouTube

當當創始人李國慶與CEO妻子俞渝感情惡鬥越演越烈，繼李國慶回憶俞渝逼宮摔砸水杯後，俞渝在李國慶朋友圈親手開撕，指他是「同性戀、有梅毒」，拿走1.3億現金還謊稱淨身出戶，「你還要料嗎？我全給」。李國慶回應雙方已在10月17日收到法院離婚傳票，但俞渝以感情未破裂為由不同意離婚。李國慶表示，「咱們就撕破臉對抗到底吧」。

北京時間報導，李國慶1999年和妻子俞渝共同創辦了當當，直至2019年2月20日他宣布離開。7個多月後，李國慶在訪談中曝出俞渝逼宮大戲，控訴俞渝的手段。

對此，俞渝不滿李國慶掌控媒體發言權，決定「我要抓破你的臉」。她在朋友圈裡寫下長文章，揭露李國慶種種惡行。

她指出，李國慶在家中有摔砸家具的舉動，「你就關心公關稿對你什麼說法？我吃晚飯，你把整張飯桌掀在我身上」。她指李國慶不關心孩子成長，「幼兒園、小升初、中考、上大學、你管過什麼?」，離開家裡時拿走1.3億現金，「那裡有我父母存款，你還錢！」

俞渝指出，李國慶是同性戀，她曾收過李國慶侶伴發來的威脅信，她還有李國慶梅毒的病歷。俞渝手邊並有李國慶用她攜程帳戶開房的記錄，還有李國慶拍官三代馬屁投資電視劇的匯款單。

俞渝一連串爆料讓網友議論炸鍋，李國慶23日在微博上回應雙方已收到了法院離婚傳票，但俞渝不同意離婚。

新浪科技報導，李國慶指出和俞渝相識快30年中，有過開心，但更多的是俞渝的明搶暗奪。李國慶說，「吃軟飯」自己都忍，但是忍耐也已經耗盡。

他表示，這些年玩財務玩股權玩不過俞渝，境外公司股權這些年已經被俞渝套走了大頭，但俞渝若要以此為由拖延時間妄圖趁機轉移共同資產，他也決不會再忍讓。境內公司股權這一次，李國慶決定撕破臉和俞渝對抗到底。

另李國慶24日再度回應稱：「狗急跳牆，工作撕逼虛構事實，私生活撕逼更是意淫。變態，精神病患者，我為兒子忍受23年。」、「家門不幸，顧客無礙，當當更好。」

李國慶和俞渝。（取材自盒飯財經）
李國慶和俞渝。（取材自盒飯財經）
分享

國慶離婚北京
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

驚呆了！10歲男童偷開老爸車高速公路跑了250公里

2019-10-24 14:22

澄江化石地展覽館 侯先光發現化石類世界遺產

2019-10-24 15:41

唇齒間繞著香酥、沁著甜潤 雲南小吃調糕藕粉

2019-10-24 15:27

網紅小鎮太陽山 唯美景觀好好拍

2019-10-24 15:26

三峰陡起筆架山 十二景石上留名

2019-10-24 15:25

口紅一哥 天貓雙11挑戰10億人民幣銷量

2019-10-24 13:08

喝奶茶睡不著？多家台資珍奶被檢出含咖啡因

2019-10-24 10:57

數位版毛語錄？學習強國暴露中共亡國感

2019-10-24 09:52

熱門文章

1眼望3國！它是大陸超級景區…也是最悲哀的國恥之地

2019-10-24 09:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top