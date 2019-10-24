離婚戰開撕！當當創始人李國慶 被CEO妻揭「有梅毒」

2019-10-24 14:46 世界日報 中國新聞組／北京24日電



來源：YouTube

當當創始人李國慶與CEO妻子俞渝感情惡鬥越演越烈，繼李國慶回憶俞渝逼宮摔砸水杯後，俞渝在李國慶朋友圈親手開撕，指他是「同性戀、有梅毒」，拿走1.3億現金還謊稱淨身出戶，「你還要料嗎？我全給」。李國慶回應雙方已在10月17日收到法院離婚傳票，但俞渝以感情未破裂為由不同意離婚。李國慶表示，「咱們就撕破臉對抗到底吧」。

北京時間報導，李國慶1999年和妻子俞渝共同創辦了當當，直至2019年2月20日他宣布離開。7個多月後，李國慶在訪談中曝出俞渝逼宮大戲，控訴俞渝的手段。

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對此，俞渝不滿李國慶掌控媒體發言權，決定「我要抓破你的臉」。她在朋友圈裡寫下長文章，揭露李國慶種種惡行。

她指出，李國慶在家中有摔砸家具的舉動，「你就關心公關稿對你什麼說法？我吃晚飯，你把整張飯桌掀在我身上」。她指李國慶不關心孩子成長，「幼兒園、小升初、中考、上大學、你管過什麼?」，離開家裡時拿走1.3億現金，「那裡有我父母存款，你還錢！」

俞渝指出，李國慶是同性戀，她曾收過李國慶侶伴發來的威脅信，她還有李國慶梅毒的病歷。俞渝手邊並有李國慶用她攜程帳戶開房的記錄，還有李國慶拍官三代馬屁投資電視劇的匯款單。

俞渝一連串爆料讓網友議論炸鍋，李國慶23日在微博上回應雙方已收到了法院離婚傳票，但俞渝不同意離婚。

新浪科技報導，李國慶指出和俞渝相識快30年中，有過開心，但更多的是俞渝的明搶暗奪。李國慶說，「吃軟飯」自己都忍，但是忍耐也已經耗盡。

他表示，這些年玩財務玩股權玩不過俞渝，境外公司股權這些年已經被俞渝套走了大頭，但俞渝若要以此為由拖延時間妄圖趁機轉移共同資產，他也決不會再忍讓。境內公司股權這一次，李國慶決定撕破臉和俞渝對抗到底。