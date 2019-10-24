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驚呆了！10歲男童偷開老爸車高速公路跑了250公里

2019-10-24 14:22聯合報 記者林則宏／即時報導

江蘇常州高速公路交警日前攔下一輛車，交警問一臉稚氣的駕駛：「你多大了？」駕駛說，「我已經20了，駕照丟在家裡。」交警要他，「說實話」。駕駛才坦承，自己只有10歲。而這名小駕駛，竟然偷開老爸的車，從蘇州開到上海轉一圈，再從開到常州，前後已歷時5個小時。

江蘇常州高速交警21日10時50分左右接到指揮中心通報，一名男童開車進入滬蓉高速芳茂山服務區北區，交警立即趕到現場展開搜索，隨即找到這名偷開老爸車子的男童。

據《揚子晚報》報導，原來，這名錢姓男童今年9月初才被父母從宿遷泗洪老家接到蘇州吳中區一起生活。因之前一直在老家由爺爺、奶奶照顧，到吳中後，生活上明顯不適應，加上成績明顯下滑，10月20日，老爸忍不住打了他一頓。

錢姓男童受委屈後，居然想到要開爸爸的車回老家找爺爺、奶奶。

錢姓童父親說，當天上午7點，他準備送小孩上學，結果房門推開，沒看到孩子，原以為孩子還在生悶氣，一個人去學校了，於是趕到學校找兒子。沒想到，老師說小孩並沒有來上學。錢姓男子頓感大事不妙，立即回家找人，竟還發現自己的兩把捷豹（JAGUAR）轎車鑰匙都不翼而飛了。

錢姓男子說，「到車庫一看車不在了，我就害怕了，嚇死了！這下事情鬧大了，車也不在，孩子也沒了，當時我第一反應是不是被人販子拐走了吧，這麼大的小孩，他自己不可能開車，也不會開車。」

錢姓男子趕緊調出家門口監視器，一看嚇呆了，竟然真的是孩子開車離家出走了，他趕忙報警。此時，錢姓男童在高速無錫段和另一車發生擦碰事故後落跑。被撞車輛報警說，對方是個孩子在開車。警方因此鎖定錢姓男童正往常州方向行駛，最終在服務區將車攔下。

報導稱，錢姓男童上午6點多就將車開出，上高速公路後原本想回老家，但因走錯方向開到上海靜安區將車停下來後，才用導航往南京方向開。常州市交警支隊高速一大隊副大隊長葉兵說，他當警察這麼多年，還第一次遇到這麼小無照駕駛。但近5個小時開250公里高速公路，車速應該也不算太快。

對於為何這小小年紀就會開車，男童說，他沒學過開車，但回想起父親開車好像也不是很難，就模仿父親開車的樣子，把汽車開走了。

江蘇一名10歲男童，日前竟偷開爸爸的車在高速公路跑了250公里。（取自《揚子晚報...
江蘇一名10歲男童，日前竟偷開爸爸的車在高速公路跑了250公里。（取自《揚子晚報》）
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