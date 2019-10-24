口紅一哥 天貓雙11挑戰10億人民幣銷量

2019-10-24 13:08 世界日報 北京24日電



影片來源：YouTube

10月21日，天貓雙11預售首日，多款品牌單品透過直播引導預售成交破億，在這場直播大戰中，「口紅一哥」李佳琦成為當之無愧的王者：39款商品、5分鐘「封神」、3000多萬圍觀、巔峰主播榜第一，他再次刷新直播紀錄。今年雙11，他將挑戰10億人民幣（約1.4億美元）銷量，將是雙11最大贏家。

這個男人挑戰10億銷量將是今年雙11的最大贏家 (取材自全全候科技) 分享 facebook

全天候科技報導，「雙11」預售首日前幾小時，李佳琦已提前進入淘寶直播間。5個多小時直播下來，一共3100多萬人圍觀，全部39款商品，每個有5分鐘的「封神」時間，幾乎都是手慢無，甚至有些熱門商品直接被卡到鏈接都打不開。

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20日晚的直播中，李佳琦擊敗「淘寶直播一姐」薇婭，成為巔峰主播榜第一名。

李佳琦當晚銷售額超乎想像，讓淘寶直播負責人趙圓圓不禁用「嚇人」來形容。雖然目前還沒確切官方數字公布，但在第六屆世界互聯網大會5G分論壇上，阿里巴巴高級副總裁鍾天華透露：「我保守估計，去年雙11，一個人賣了3億人民幣，今年估計雙11，一個人的銷售額肯定能超過10億。」

據報導，事實上，從當上美妝直播達人到成為「口紅一哥」，這位1992年出生的小男生僅僅用了不到三年時間。在此之前，他還是江西南昌一家商場美妝品牌專櫃的美妝銷售（BA）。

目前，李佳琦已在抖音圈粉超3382萬，小紅書上也有近690萬粉絲，淘寶直播關注人數逾900萬，成為名副其實的「全域網紅」。達人記數據顯示，2019年4月至9月，李佳琦淘寶粉絲數增長超380萬。

有數據統計，李佳琦一條十幾秒視頻可以賣約50萬，最高紀錄是在一分鐘之內賣光1萬4000支口紅。而今年雙11，這個數據會被刷新。

報導說，在女性主播當道的社會，李佳琦要想成功突圍並不容易。為了更好地說服粉絲，他會一晚上試用189支口紅、卸200多次。

今年初接受採訪被問及月入千萬的傳聞真假時，他曾說：「沒有那麼多啦」，但銷售額是可以達到千萬的。當被追問每個月收入是幾位數時，李佳琦坦言：「六位數。」後來外界有說法是，李佳琦目前年收入差不多是3000萬。而據美ONE創始人、CEO戚恩僑透露：「一般機構是五五分，我們傾向於鼓勵達人占得多。」

從商場櫃檯BA成長為月入六位數的主播一哥，李佳琦創造了一個又一個奇蹟。