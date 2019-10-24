唇齒間繞著香酥、沁著甜潤 雲南小吃調糕藕粉

2019-10-24 15:27 聯合晚報 大陸特派員 聯合晚報 大陸特派員 王玉燕 ／雲南澄江報導



製作藕粉流程－洗漿。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 調糕藕粉是雲南一大特色小吃，幾乎與過橋米線齊名。它與其他地方的藕粉製法有所不同，在味道上自然也與眾不同。

調糕藕粉主料以鮮蓮藕、細糯米粉為主，輔料為優質紅糖、芝麻、玫瑰糖或玫瑰醬，調料則是松仁、葡萄乾等。傳統製作以成熟蓮藕為原料，經過嚴苛的選藕、研磨、沈降、刀削等傳統工藝加工製成，不經過任何化學方法處理，因此被稱為「古法純藕粉」。而雲南的黃泥塘藕粉採用海拔5000尺以上生態蓮藕為原料，調製好後放置24小時，會由糊狀化成水狀。由於黃泥塘人獨特的研磨製作工藝，素來以無澀味、爽口而深受人們喜愛。

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製作藕粉以新鮮的老藕為宜，藕漿磨得越細越好，因為磨得越細，出粉率越高。傳統製作藕粉流程，首先是磨漿。將鮮藕洗淨，除去藕節，置於打漿機或石臼中搗碎，再加清水用石磨磨成藕漿。接下來為洗漿，將藕漿盛在布袋中，袋下放一個缸或盆，用清水往布袋裡沖洗，邊沖邊攪動袋中藕渣，直到濾出清水時為止。第三是漂漿，把沖洗出的藕漿用水漂1至2天，每天攪動一次。待藕漿澄清後，去掉浮在水面上的細藕渣，除去底層的泥沙，然後把中間的粉漿放在另一容器內，用清水調稀再沉澱。如此反覆1至2次，至藕粉呈白色為止。

最後為瀝烤，將經過漂洗、沉澱後的藕粉用一清潔布袋盛好，再用繩吊起，約半天就可瀝乾；也可將乾淨裝草木灰的布袋放入其中，把水吸乾。水分瀝乾後，將藕粉取出，掰成500克左右的粉團，晾曬1小時左右，然後用刀將粉團削成薄片，繼續烤乾或曬乾即成藕粉。

調糕藕粉食用時，應用瓷羹將藕粉上的米糕攪碎，與糖稀、玫瑰醬以及果仁充分混合，從而讓人感受到這道小吃的外觀美與味覺美。潤滑的藕粉與雪白的米糕混合在一起，各式顏色的果仁相間其中，紅糖透著粘稠，玫瑰醬散出芬芳，唇齒舌尖縈繞著香酥，沁著甜潤，是備受雲南人推崇的一道小吃。