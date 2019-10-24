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網紅小鎮太陽山 唯美景觀好好拍

2019-10-24 15:26聯合晚報 大陸特派員王玉燕／雲南澄江報導

猶如童話故事情景的太陽山網紅小鎮 特派員王玉燕／攝影
猶如童話故事情景的太陽山網紅小鎮 特派員王玉燕／攝影
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走進因為抖音而火熱的「太陽山網紅小鎮」，彷彿走入童話故事裡，就像網友們說的：「真是太好拍了！」此處位於撫仙湖東岸，參照北歐風格打造成全獨棟的文化小鎮。

小鎮擁有優美復古的建築和湖光山色景觀，咖啡館、餐廳、文創個性小店林立，具備絕佳的風景和適合拍照的景觀，成為撫仙湖畔的網紅打卡點。

遊客方琳麗看到網紅展秀出小鎮的美照，特地帶男友與攝影團隊到此拍照。她表示，去歐洲玩費用太高，距離又太遠，來到太陽山網紅小鎮，既能感受北歐風情，省錢又省時。方琳麗牽著男友的手，融入安徒生童話故事畫本裡，不用特別取景，不必特地擺出姿勢，怎麼拍都好看。其他遊客也和他們一樣，像小孩般興奮，急著和每一棟童話建築合照。拍累了，放慢腳步，窩在童話故事的角落，來一客咖啡午茶，享受異國風情。

看完半山腰的童話美景，來到不遠處的櫻花谷，櫻花谷坐落在撫仙湖東北岸，距澄江縣城15公里，交通便利，由養生為主的養老社區，搭配五星級飯店，與20萬平方公尺的生態景觀主題園區組成，是集旅遊、休閒、養老為一體的度假景區。櫻花谷水清沙白，具有海南島三亞的浪漫風情，建有櫻花主題園、湖濱浴場、潛水基地、帆船皮划艇俱樂部。

站在櫻花谷棧道上往撫仙湖湖裡看，晶瑩剔透，清澈見底，水草株株可見。由棧道走進櫻花谷時光隧道，穿過花草叢林，來到1.4公里的臨湖外灘，可乘船遊湖，近距離感受撫仙湖的空靈仙氣。

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