三峰陡起筆架山 十二景石上留名

2019-10-24 15:25 聯合晚報 大陸特派員 聯合晚報 大陸特派員 王玉燕 ／雲南澄江報導



筆架山石壁上刻有「仙海蓬萊」。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 澄江縣撫仙湖畔的筆架山，旁邊無山相連，三峰陡起，形如筆架，海拔1808公尺。此山大部份由石灰岩組成，裸露的石峰奇形怪狀，崢嶸挺拔，小徑迂回，洞穴迷離，歷代文人墨客常在山上徘徊留連，為筆架山景觀定了西天門、福王門、南牛皇民、靈山一會、天水一色、漁舟唱晚、普陀仙境等「十二景」，並刻字於岩石上，為筆架山增添幾分名氣。

登筆架山，半山腰上立有明代文學家楊慎在「望海潮.撫仙湖」描述撫仙湖優美景色的石碑。再往上走，先到碧波亭小歇片刻，欣賞撫仙湖美景，繼續前行，到了最高峰上的觀音寺。

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觀音寺，坐西朝東，正門懸有「回頭是岸」匾額。穿過寺院石牌坊後回頭看，石壁上刻有「仙海蓬萊」四字，意味著筆架山與撫仙湖構成秀美仙境。寺為一進兩院，寺前面有一平台，長約十一丈，寬一丈多，周邊欄杆，欄外清香樹、棟木樹在陡峭的岩間頑強生長。站在平台上，特別是攀上寺兩側的青石山峰，舉目遠眺，四周景物盡收眼底；東面是碧波浩渺的撫仙湖，南面是風景如畫的祿充村，西面是五峰山，北面是金鐘山，山水相映，詩情畫意。

從觀音寺往下走，小道旁有一個氣洞，人下去約3公尺即被巨岩擋住。岩洞裡有一條狹縫，從狹縫往下看，一片陰森，看不見底。奇怪的是，人站在狹縫邊，會感到有一股暖氣撲身，特別是在冬天，這股氣流更暖，當地人稱之為「暖氣洞」。

再往下走，人彷彿置身湖面高空，俯瞰撫仙湖美景，當湖水平靜時，沙石湖底襯托著清澈湛藍的湖水；當湖面波濤翻滾時，一朵朵白浪此起彼伏，由遠而近，又由近而遠，給人以推波助浪之感。

回到觀音寺往下看，有一財神廟。每年2月19日是該寺的廟會，當地村民來此聚會，唱戲、進香念佛，十分熱鬧。

筆架山腳北端的「波息灣」，因有筆架山擋住西南風，在西南風季節，灣外遠處湖面波浪翻湧，灣裡卻風平浪靜。灣內水面寬闊，金沙灘延伸湖間30公尺，是遊客玩水上活動，度假休閒的熱門點。