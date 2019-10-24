澄江化石地展覽館 侯先光發現化石類世界遺產

2019-10-24 15:41 聯合晚報 大陸特派員 聯合晚報 大陸特派員 王玉燕 ／雲南澄江報導



發現古生物群化石的帽天山，景色有如寒武紀時期。 圖／本報澄江傳真 分享 facebook 澄江化石地展覽館 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 雲南省會昆明市東南的澄江縣，又名澂江縣，是玉溪市下屬的一個縣。1984年7月，在澄江帽天山附近一處不起眼的山坡，發現了5.3億年前、寒武紀早期古生物群化石；化石之精美、門類之眾多，為世界古生物之最。2012年7月1日，澄江化石地正式列入「世界遺產名錄」，成為中國大陸第一個化石類世界遺產。

澄江化石地展覽館，是大陸唯一的寒武紀化石博物館；這裡展示的澄江古生物群化石，提供了寒武紀大爆發時期最完整、最古老的海洋生態群落圖。

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澄江古生物群化石分布廣泛，帽天山化石帶呈帶狀蜿蜒分布，長20公里，寬4.5公里，埋藏深度在50公尺以上，它被發現頗具戲劇性。1984年6月中旬，從中國科學院南京古生物所碩士畢業的侯先光，來到帽天山，尋找曾經生存於寒武紀的高肌蟲化石。他早出晚歸，爬過崎嶇山路，每天劈下的石頭有兩、三噸重，但工作了一個多星期，卻無所獲。

7月1日下午3點左右，正在發掘的侯先光一抬腳，鞋跟不慎刮落一片鬆動的岩層，一塊形狀奇特卻又保存完整的化石露了出來。他用所學的知識判斷，這是一塊寒武紀早期的無脊椎動物化石；接著又發現納羅蟲、腮蝦蟲和尖峰蟲化石，就此開啟了一扇古生物寶藏大門。

此後數天，侯先光陸續發現節肢動物等許多同時期的古生物化石。返回南京後，他與導師張文堂教授撰寫「納羅蟲在亞洲大陸的發現」，並在論文中將澄江的古生物化石定名為「澄江生物群」。侯先光現為雲南大學教授，著名古生物學家。

澄江生物群共發現遠古時代的17個生物類別、近100多個屬種，包括植物界的藻類，無脊椎動物中的海綿動物類、開腔骨類、腔腸動物類、櫛水母類、葉足類、纖毛環蟲類、水母狀生物、節肢動物、雲南蟲等。這些生物小的只有幾毫米大小，大的幾十毫米、甚至更大，它們有的像海綿、像蠕蟲、像水母、像海蝦，或者像帽子、像花瓶、像花朵，千奇百怪，美不勝收，展示了5.3億年前，淺海水域中各種生物的奇異面貌。

澄江生物群化石的發現，為研究地球早期延續時間為5370萬年的生命起源、演化、生態等理論，提供了珍貴證據；為寒武紀生命大爆發這一非線性突發性演化，提供了科學事實；同時對達爾文漸變式進化理論產生重大挑戰。

澄江化石地展覽館，集收藏、研究、展示、教育等功能為一體。大廳的雲南龍化石，十分吸睛。它生存於侏羅紀早期到中期，是最晚存活的原蜥腳下目恐龍之一。雲南龍化石的出土，代表了雲南地區滄海桑田的變化，與古生物變化的關係。

奇蝦捕食三葉蟲化石 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook