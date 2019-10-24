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喝奶茶睡不著？多家台資珍奶被檢出含咖啡因

2019-10-24 10:57聯合報 記者李仲維/即時報導

具有台資背景的有COCO都可、一點點、KOI、大卡司等珍珠奶茶品牌，遭深圳市光明區消費者委員會指稱含有咖啡因。

中新網報導，消費者喝了奶茶為何睡不著？根據深圳市光明區消費者委員會發布的珍珠奶茶比較試驗結果，喜茶、奈雪の茶、台蓋、YO!Tea有茶、COCO都可、一點點、KOI、維星、大卡司、米芝蓮等10個品牌珍珠奶茶均被檢出含有咖啡因。

其中包括COCO都可、一點點、KOI、大卡司等四家具有台資背景。

檢測顯示，上述十家的珍奶咖啡因平均含量為258mg/kg。其中，米芝蓮-經典絲襪奶茶(黑糖波霸)咖啡因含量最高，達522毫克/千克(換算成365mg/杯)，相當於7罐紅牛提神飲料的咖啡因總量。

大卡司珍珠奶茶居次，咖啡因含量為179mg/杯，相當於3.6罐紅牛飲料。

此外，珍奶的含糖量也很驚人，該檢測顯示，COCO都可珍珠奶茶每杯含糖總量折合方糖總數為13.5塊，在上述十個品牌中居冠。

圖：取自中新網
圖：取自中新網
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珍珠奶茶咖啡品牌
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