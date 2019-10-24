油炸蝗蟲 催生脫貧新產業

2019-10-24 04:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



炸蝗蟲外酥內軟，且富含蛋白質，如今已經成為苗嶺侗鄉的一道在地特色美食。 百度 分享 facebook 剪去翅膀，清水洗凈，起鍋燒油，油溫滾燙時入鍋炸至顏色由褐變紅，再輔以調料入味，隨後起鍋裝盤，一道酥脆可口的油炸蝗蟲就做好了。

在貴州省黔東南苗族侗族自治州，群眾歷來有吃蝗蟲傳統。黔東南州黃平縣萬豐村村支書袁金華說，「每年收玉米的時候，我們這裡的村民都會去捉野生蝗蟲，一些村民能賣幾千塊錢哩。」

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據新華社報導，炸好的蝗蟲外殼酥脆，內裡軟綿，富含蛋白質。對於來到苗嶺侗鄉的遊客來說，這是一道很具有地方特色的菜肴；而在袁金華眼中，蹦蹦跳跳的蝗蟲不僅是一道美食，還是脫貧致富的新產業。

蝗蟲生存溫度在25到45攝氏度之間，由於氣候原因，野生蝗蟲每年最多只能捕捉兩批。為了提高產量，頭腦靈活的袁金華開始利用大棚規模化養殖蝗蟲。

袁金華算了一筆帳：一個90平方公尺的大棚一年能養四茬蝗蟲，大約400斤，按市價每斤人民幣40元計算，一個大棚每年毛收入人民幣1.6萬元，利潤約六、七千元，一畝地一年凈利潤超過人民幣3萬元，畝產值高於其他傳統產業。

2018年，萬豐村爭取到人民幣110.8萬元扶貧資金，村黨支部牽頭成立了蝗蟲養殖合作社，每戶建檔立卡貧困戶以財政扶貧資金2萬元入股，逐年遞增分紅比例。「項目共覆蓋了貧困戶56戶175人。」袁金華說。

目前，萬豐村共搭建了80個大棚，部分採光好的大棚用來養殖蝗蟲，剩下的則用來種植蝗蟲的口糧—墨西哥玉米草。

產業和規模有了，袁金華開始琢磨怎麼把蝗蟲賣出去。他不斷到周邊縣市的餐館讓人免費品嘗、介紹烹飪方法，如今這道具地方特色的美食已經端上了愈來愈多的餐桌，一項新的扶貧產業也漸漸發展起來。

「去年6月份到現在一共收了四茬蝗蟲，總收入有（人民幣）50多萬元。」袁金華說。合作社將拿出一部分收入給貧困戶分紅，「每戶每年增加收入1,000元左右，分紅比例是逐年增加的，以後還會更多。」