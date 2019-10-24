陸最大郵輪母港 將在廣州營運

2019-10-24 04:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸規模最大的郵輪母港綜合體—廣州南沙國際郵輪母港綜合體即將開港運營。圖為南沙國際郵輪母港效果圖。 （取自新華網） 分享 facebook 中國交通建設集團有限公司（簡稱「中交集團」）23日在廣州召開的國企開放日活動上透露，中國規模最大的郵輪母港綜合體—廣州南沙國際郵輪母港綜合體即將開港運營。

據中新社報導，廣州南沙國際郵輪母港位於廣東自貿區南沙灣區塊，粵港澳大灣區的地理幾何中心，規畫岸線1,600公尺，建設10萬總噸和22.5萬總噸郵輪泊位各2個。

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報導稱，目前建設的一期工程岸線總長770公尺，建成22.5萬總噸和10萬總噸郵輪泊位各1個，以及建築面積約6萬平方米公尺航站，可停靠目前世界上最大的郵輪，年設計通過能力達75萬人次。

與大陸國內正在營運的郵輪母港相比，廣州南沙國際郵輪母港在交通疏導、航站設計、商業配套和岸電系統方面都進行了優化升級，集便利、美觀和親民為一體，設計上緊扣以「綠色出行、便捷服務」為中心的宗旨，實現了與公交、地鐵、港澳水上客運等交通方式無縫連接，為旅客集散提供多重便利。

中交集團新聞發言人劉彥表示，廣州南沙國際郵輪母港是「政府與企業深度合作、企業與城市共成長」理念實踐的標竿性項目，旨在將郵輪母港打造成為廣州城市地標、水上門戶和灣區樞紐，帶動廣州宜居宜業宜遊城市建設和航線周邊旅遊、產業的經濟發展，豐富粵港澳大灣區居民的美好生活內涵。

中交集團華南區域總部副總經理方嘉煊介紹說，廣州南沙國際郵輪母港航站的設計以「鯨舟」為立意，建築造型靈感源自飛躍而起的鯨魚。建築外立面靈感源自南沙非物質文化遺產「香雲紗」，傳達自由非線性的建築外觀理念，以此表現廣州南沙的「海洋特質」，營造出廣州海上國際門戶的標誌形象。

中港協郵輪遊艇分會會長徐玨慧表示，廣州南沙國際郵輪母港將大力提升廣州國際航運中心地位，也將補齊廣州郵輪產業發展短板。在大灣區經濟發展的有力推動下，廣州南沙國際郵輪母港的建成運營，將進一步推動廣州郵輪旅遊產業的蓬勃發展，也為中國郵輪產業的發展注入新動能。