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甘肅醫院喋血 女醫生遭昔日病患刺死

2019-10-23 16:20世界日報 中國新聞組／北京23日電

甘肅省人民醫院一女醫生遇襲身亡 兇手曾為其患者 取材自健康甘肅
甘肅省人民醫院一女醫生遇襲身亡 兇手曾為其患者 取材自健康甘肅
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位於蘭州的甘肅省人民醫院22日驚傳嚴重凶案，一名馮姓女醫師遭昔日病患刺殺身亡。警方證實，兇嫌楊男患有直腸癌，曾在該醫院就診手術，死者馮某正是其主治醫師。是否因為醫療糾紛引爆殺機，公安部門正在調查中。

綜合媒體報導，事發於上午，54歲的楊男在醫院的肛腸科病房內，向馮姓女醫生連刺多刀。傷者在院方的全力搶救下，仍回天乏術，傷重不治。警方事後逮捕楊男，但未透露行凶動機等細節。

案發後，兇嫌楊男即被公安機關控制。初步調查，楊男因患直腸癌，曾在省人民醫院就診手術，醫生馮某為其主治醫師。目前案件正在進一步偵辦中。

一位住院病人表示，馮姓女醫師人特別好，本來還說明天要來病房商量手術的事情。

另據新京報報導，甘肅衛健委宣傳處一蘇姓處長表示，事發後，已派工作人員趕到現場，警方現在已介入調查，衛健委正在配合，做進一步了解，「因為這是一起刑事案件，公安正調查。」

針對這起命案，有網友表示，「醫生成了高危職業」、「5+3+3博士畢業+5年主治+5年副高+5年正高，一刀下去，全沒了」，還有網友說，「以後醫院門口設安檢算了」、「以後凡是有一點想欺負醫生的想法，你們就自己百度看病吧。願天堂裡沒有傷害！一路走好」。

甘肅省人民醫院一女醫生遇襲身亡 兇手曾為其患者 取材自微醫網
甘肅省人民醫院一女醫生遇襲身亡 兇手曾為其患者 取材自微醫網
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醫師公安手術
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