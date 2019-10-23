親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

印尼反惡法大遊行：木已成舟的《肅貪會法》修正案

我國班機視為領土 港嫌陳同佳登機就抓人

合照要4000元？ 前央視主持趙忠祥：抓一例賠百倍

2019-10-23 16:17世界日報 中國新聞組／北京23日電

來源：YouTube

有媒體近日曝光前央視著名主持人趙忠祥的「老年生意」，稱其可定製字畫出售，「花4000元（人民幣，下同，約565美元）」就可以見到本人，加錢還可錄製對個人、企業的祝福視頻。對此，趙忠祥憤怒回應稱：「你們只要核實一例合影收費，這個錢進了我的腰包，我賠你們百倍的錢」。

趙忠祥是央視著名的主持人，他曾經12次主持央視春晚，主持的《動物世界》和《人與自然》多年來更是給觀眾留下深刻印象。趙忠祥的聲音動聽、渾厚，深受大家喜歡。

新浪網報導，有自媒體近日採用暗訪的形式，透過中介與趙忠祥會面合影。該媒體記者稱，他自己花了4000元見到趙忠祥本人，趙忠祥還送給他一幅畫。但是，加上會面、合影、送畫整個過程用時不超過三分鐘。因為4000元這個價格相對來說比較低，所以兩位記者並沒有享受到前往趙忠祥會客廳見面的機會，只是在樓底下完成整個過程。

該記者稱，加錢還可錄製對個人、企業的祝福視頻。他還聲稱，和趙忠祥見面的時候，趙忠祥態度非常強硬，句句不離「他M的」，髒話不斷。

梨視頻報導，售賣祝福視頻的商家自稱「趙忠祥直接經紀人」，他表示趙老師的祝福視頻售價2000到3000元（約282到423美元）不等，趙忠祥不接受收費合影，都是商家暗中操作，合影時千萬別說花錢了。

新京報報導，趙忠祥隨後在社交平台回應稱，儘管有人對他的字不以為然，但寫字又沒招惹誰，何況還有人要，「我寫固我在，我寫自得趣」，會繼續寫下去。

作為老一輩著名主持人，晚年的趙忠祥以這樣的方式「賺零花錢」，有些出人意料。不過多數人還是對趙忠祥的行為表示理解，認為這是正常的市場行為，只要不違法，就無可厚非。

新京報評論文章指出，外界對趙忠祥所做「老年生意」的評價，並非僅僅針對他交易字畫、與粉絲合影這個純粹的市場行為，還有交易過程中不怎麼光彩的吃相，以及其是否會涉嫌為三無產品張目、偷稅漏稅等行為。這些關乎名人的公共形象，以及社會的公共利益，不能用一句簡單的「市場行為」就能交代，還需要接受公序良俗的審視。

還有，趙忠祥的「業務範圍」，除與慕名者合影之外，還會為企業題寫招牌，以及所拍視頻可以帶上產品。儘管敏感的保健品不在趙忠祥合作範圍之內，但網上還是有人擔心，與其合作的其他產品是否合法合規？網上就有報導指出，趙忠祥就給微商做過廣告，當然不是說，他所做過廣告的微商產品就有問題，但用嚴格的標準來審視這些行為，並不過分。當然，這一切都要歸於法律評判。

媒體曝光前央視著名主持人趙忠祥“老年生意”趙:你們只要核實到一例我賠百倍 取材自...
媒體曝光前央視著名主持人趙忠祥“老年生意”趙:你們只要核實到一例我賠百倍 取材自文藝天下網站
分享
媒體曝光前央視著名主持人趙忠祥“老年生意”趙:你們只要核實到一例我賠百倍 取材自...
媒體曝光前央視著名主持人趙忠祥“老年生意”趙:你們只要核實到一例我賠百倍 取材自文藝天下網站
分享

廣告北京人民幣
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

甘肅醫院喋血 女醫生遭昔日病患刺死

2019-10-23 16:20

來杯驢皮拿鐵… 東阿阿膠跨界賣咖啡

2019-10-23 13:36

亡妻身穿婚紗躺棺內 丈夫痛哭「婚禮喪禮同天辦」

2019-10-23 11:34

廣角鏡／祥瑞媽祖 福澤海絲

2019-10-23 04:03

廣角鏡／成都「熊貓狗」

2019-10-23 04:03

濟南．基隆鄰里節 聯歡話家常

2019-10-23 04:02

杭州保俶塔塔剎傾斜 啟動修繕

2019-10-23 04:01

大陸成年人 逾8成使用電子支付

2019-10-23 04:01

雲南澄江／撫仙湖溼地 生態勝地

2019-10-23 00:28

雲南澄江／祿充文風鼎盛 百步兩翰林

2019-10-23 00:27

雲南澄江／小灣民宿村 充滿異國風情

2019-10-23 00:26

雲南澄江／百年過橋米線 雲南特色美食

2019-10-23 00:26

進博會首件展品進館 這艘巡邏艇身價逾1億亞洲首秀

2019-10-22 23:02

江西「麻將館禁令」 粗糙的「一刀切」 難怪民怨四起

2019-10-22 16:27

詠春大師vs搏擊高手 74秒就被KO 網友喊：甄子丹快救場

2019-10-22 14:48

浙江八仙崗億年恐龍腳印 被村民填了

2019-10-22 13:06

賈躍亭在美申破產重組之際 北京樂視大廈遭法院拍賣

2019-10-22 10:10

上海魯迅小道 遊覽他晚年足跡

2019-10-22 02:19

膠囊太空艙 歇會兒再走

2019-10-22 02:19

湖中古石橋 露臉瞧一瞧

2019-10-22 02:18

雲南澄江／罕見捕撈法 車水捕魚

2019-10-22 01:28

雲南澄江／滇中一絕 美味銅鍋魚

2019-10-22 01:28

雲南澄江／雲南王者之山 梁王山

2019-10-22 01:27

雲南澄江／琉璃萬頃 撫仙湖

2019-10-22 01:26

15歲少年迷電玩近視飆2400度 眼球變形像膨脹氣球

2019-10-21 20:00

影／葉問會哭哭！現代詠春大師挑戰搏擊高手 只撐74秒被KO

2019-10-21 18:52

幼兒園老師投毒 腦死童疑被官方要求拔管

2019-10-21 16:50

湖南女教師批教育 傳外出要向領導匯報、課程遭砍半

2019-10-21 14:14

江西「麻將館禁令」嚴厲取締惹爭議

2019-10-21 12:52

家人「偷步買樓」惹議 政制局長道歉 特首力挺「無利益輸送」

2019-10-21 12:44

狂漲6倍！陸共享經濟大漲 為何反是存亡關頭…

2019-10-21 11:00

渝台同名鄉鎮村聯誼 深化交流

2019-10-21 02:08

道明竹文化節 竹編作品吸睛

2019-10-21 02:04

齊白石誕辰 百幅書畫真跡亮相

2019-10-21 02:04

德陽綿竹 打造熊貓創新示範區

2019-10-21 02:04

拉薩色拉寺 慶建寺600周年

2019-10-21 02:03

兩岸微流行／大陸郵輪熱 不只銀髮族

2019-10-21 00:36

過世14年 趙紫陽終於低調安葬

2019-10-21 00:36

道歉還不夠！ Dior發布會放「我和我的祖國」遭譏

2019-10-20 20:00
看更多

熱門文章

壽終正寢 香港保安局長宣布撤回「逃犯條例」修訂

2019-10-23 15:15

金融時報：陸擬撤換林鄭月娥 新特首考慮陳德霖和唐英年

2019-10-23 07:00

亡妻身穿婚紗躺棺內 丈夫痛哭「婚禮喪禮同天辦」

2019-10-23 11:34

中國1億人列全球最富裕10% 年增15.8萬名百萬富翁

2019-10-22 17:34

孫亞夫：兩岸關係正在經歷一場較量

2019-10-23 11:46

中國網路防火長城 傳封鎖近四分之一外媒網站

2019-10-22 21:42

參加日皇登基 林鄭滑手機挨轟失禮

2019-10-23 13:40

中國人大不降低法定婚齡 未婚網友叫好

2019-10-22 17:36

北京擬撤換林鄭月娥？港資深大律師稱 違反基本法

2019-10-23 13:36

王毅批港示威 「想抹殺一國兩制」

2019-10-22 23:56

廣角鏡／成都「熊貓狗」

2019-10-23 04:03

陸工信部：美國「實體清單」 傷不了中國的科技發展

2019-10-22 17:34

談及大陸經貿 陸國務院報告指出三點需改善

2019-10-23 14:16

四中全會考驗 得拆中美、香港、經濟3問題炸彈

2019-10-22 23:56

傳接替林鄭月娥 陳德霖與唐英年均不回應揣測

2019-10-23 15:56

進博會首件展品進館 這艘巡邏艇身價逾1億亞洲首秀

2019-10-22 23:02

大陸成年人 逾8成使用電子支付

2019-10-23 04:01

陸工業增加值 成長趨緩

2019-10-22 23:24

香港示威旺角小米遭破壞 運輸工趁機偷手機被判三個月

2019-10-23 14:09

人行逆回購 放錢1兆元

2019-10-22 23:24

華為徐直軍重申不造車 未來將打造智慧電動平台

2019-10-22 19:31

「你媽就是你媽」 中國簡政便民再取消42項奇葩證明

2019-10-23 13:38

兩岸大學生電競賽 靜宜奪冠

2019-10-22 23:56

杭州保俶塔塔剎傾斜 啟動修繕

2019-10-23 04:01

金融時報：陸擬撤換林鄭 新特首考慮陳德霖和唐英年

2019-10-23 13:50

德陽東汽 助印尼緩解缺電

2019-10-23 04:00

反送中風暴下 香港將迎今年第二大IPO交易

2019-10-22 22:18

廣角鏡／祥瑞媽祖 福澤海絲

2019-10-23 04:03

濟南．基隆鄰里節 聯歡話家常

2019-10-23 04:02

陸首購房貸 不低於相應期限LPR

2019-10-23 04:00

雲南澄江／撫仙湖溼地 生態勝地

2019-10-23 00:28

NBA風波 俠客歐尼爾：火箭隊總經理所言有理

2019-10-23 10:25

大陸證監會喊中長期資金入市

2019-10-22 23:24

來杯驢皮拿鐵… 東阿阿膠跨界賣咖啡

2019-10-23 13:36

守靈7天…大連小伙為亡妻圓夢 葬禮前先辦婚禮

2019-10-23 13:39

雲南澄江／百年過橋米線 雲南特色美食

2019-10-23 00:26

粵港澳10措施 助橫琴新區找人才

2019-10-23 03:59

港人聲援加泰隆尼亞集會 獲不反對通知書

2019-10-22 23:33

甘肅醫院喋血 女醫生遭昔日病患刺死

2019-10-23 16:20

雲南澄江／小灣民宿村 充滿異國風情

2019-10-23 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top