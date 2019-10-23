合照要4000元？ 前央視主持趙忠祥：抓一例賠百倍
來源：YouTube
有媒體近日曝光前央視著名主持人趙忠祥的「老年生意」，稱其可定製字畫出售，「花4000元（人民幣，下同，約565美元）」就可以見到本人，加錢還可錄製對個人、企業的祝福視頻。對此，趙忠祥憤怒回應稱：「你們只要核實一例合影收費，這個錢進了我的腰包，我賠你們百倍的錢」。
趙忠祥是央視著名的主持人，他曾經12次主持央視春晚，主持的《動物世界》和《人與自然》多年來更是給觀眾留下深刻印象。趙忠祥的聲音動聽、渾厚，深受大家喜歡。
新浪網報導，有自媒體近日採用暗訪的形式，透過中介與趙忠祥會面合影。該媒體記者稱，他自己花了4000元見到趙忠祥本人，趙忠祥還送給他一幅畫。但是，加上會面、合影、送畫整個過程用時不超過三分鐘。因為4000元這個價格相對來說比較低，所以兩位記者並沒有享受到前往趙忠祥會客廳見面的機會，只是在樓底下完成整個過程。
該記者稱，加錢還可錄製對個人、企業的祝福視頻。他還聲稱，和趙忠祥見面的時候，趙忠祥態度非常強硬，句句不離「他M的」，髒話不斷。
梨視頻報導，售賣祝福視頻的商家自稱「趙忠祥直接經紀人」，他表示趙老師的祝福視頻售價2000到3000元（約282到423美元）不等，趙忠祥不接受收費合影，都是商家暗中操作，合影時千萬別說花錢了。
新京報報導，趙忠祥隨後在社交平台回應稱，儘管有人對他的字不以為然，但寫字又沒招惹誰，何況還有人要，「我寫固我在，我寫自得趣」，會繼續寫下去。
作為老一輩著名主持人，晚年的趙忠祥以這樣的方式「賺零花錢」，有些出人意料。不過多數人還是對趙忠祥的行為表示理解，認為這是正常的市場行為，只要不違法，就無可厚非。
新京報評論文章指出，外界對趙忠祥所做「老年生意」的評價，並非僅僅針對他交易字畫、與粉絲合影這個純粹的市場行為，還有交易過程中不怎麼光彩的吃相，以及其是否會涉嫌為三無產品張目、偷稅漏稅等行為。這些關乎名人的公共形象，以及社會的公共利益，不能用一句簡單的「市場行為」就能交代，還需要接受公序良俗的審視。
還有，趙忠祥的「業務範圍」，除與慕名者合影之外，還會為企業題寫招牌，以及所拍視頻可以帶上產品。儘管敏感的保健品不在趙忠祥合作範圍之內，但網上還是有人擔心，與其合作的其他產品是否合法合規？網上就有報導指出，趙忠祥就給微商做過廣告，當然不是說，他所做過廣告的微商產品就有問題，但用嚴格的標準來審視這些行為，並不過分。當然，這一切都要歸於法律評判。
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