來杯驢皮拿鐵… 東阿阿膠跨界賣咖啡

2019-10-23 13:36 世界日報 北京23日電



「來杯驢皮拿鐵？」近日，東阿阿膠與太平洋咖啡合作推出5款「阿膠咖啡」。 (取材自微博) 分享 facebook

「來杯驢皮拿鐵？」近日，東阿阿膠與太平洋咖啡合作推出5款「阿膠咖啡」，在咖啡中加入阿膠粉，補血益氣增加更多健康理念。跨界新鮮合作令網友笑道「咖啡如此多膠，引無數爺們套腰包」，也有人質疑咖啡配阿膠的養生效果，認為這「只是噱頭」，不如來片「驢皮口香糖」。

揚子晚報報導，「本宮乏了，來杯咖啡！」阿膠咖啡已經陸續在北京、上海、廣州、深圳、西安、成都、無錫七城的太平洋咖啡指定門店上市。5款新品包括東阿阿膠拿鐵、抹茶拿鐵、銀耳茶拿鐵、OATLY阿膠紅棗拿鐵、阿膠紅棗拿鐵，價格32元至39元不等（人民幣，下同，約4.5至5.5美元）。

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上海門店的一位工作人員表示，阿膠咖啡中按比例添加了東阿阿膠粉，「阿膠是一片的，門店每天磨成粉，然後再跟咖啡打在一起，用牛奶融合，口感上類似拿鐵」。而阿膠系列咖啡比普通拿鐵貴七元（約0.98美元）左右。

「來杯驢皮拿鐵？」近日，東阿阿膠與太平洋咖啡合作推出5款「阿膠咖啡」。 (取材自微博) 分享 facebook

報導指出，網上有說法認為阿膠加咖啡是熱上加熱，不宜同時服用。江蘇中醫院腎科主任孫偉認為，阿膠具有補血、滋陰、安神的效果，只要使用恰當，不會導致上火。但咖啡並不屬於中醫藥材，「從咖啡能提振精神這一點來看，可能偏溫性還多一點」，孫偉說，阿膠搭咖啡，並不完全一定是「熱上加熱」，總體來說可以嘗試，適量即可。

財新網報導，阿膠咖啡花樣營銷的背後是東阿阿膠今年業績大跌，面臨「騎驢難下」的困境。繼半年報業績大幅下滑之後，東阿阿膠三季報數據再次加速下滑，前三季度淨利潤同比下滑79%至84%。過去連漲近40倍賣出6000元一公斤的阿膠，如今打六折仍銷售平平。