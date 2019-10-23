「你媽就是你媽」 中國簡政便民再取消42項奇葩證明
2019-10-23 13:38世界日報 北京23日電
「你媽是你媽，這怎麼證明呢？簡直是笑話！」中國國務院總理李克強曾在國務會議上批文件證明太繁瑣。中國奇葩證明曾是擾民政策，去年已陸續取消證明文件，近期人社部將再取消42項證明事項資料，包括五類，如直系親屬關係證明、學校在讀證明、死亡證明等。
北京青年報報導，為了簡政便民，人社部將取消的42項資料，主要包括五類：一是通過網路核驗手段能實現的，有3項，比如辦理人力資源服務許可證的時候不用再提交工作人員的學歷證明。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
二是通過部門間核查能夠實現的事項6項，比如辦理社會保險登記不再提交營業執照、組織機構統一代碼證書。
三是由人社部門內部不同機構之間互相提供的證明材料，這也要取消，改為通過內部信息共享的方式實現，這一類有9項，比如申領工傷保險待遇的時候，不再提交認定工傷決定書。
四是積極探索告知承諾制度替代開具證明，共16項，比如學校在讀證明、依靠工亡職工生前提供主要生活來源證明、直系親屬關係證明、死亡證明、專業技術職務聘用證明等。
五是根據實際情況不需要再提供的，有8項，比如申請更正技能人員職業資格證書信息，不再提交職業資格證書原件，原件自行失效。
留言