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亡妻身穿婚紗躺棺內 丈夫痛哭「婚禮喪禮同天辦」

2019-10-23 11:34聯合新聞網 綜合報導

大陸這對夫妻因妻子罹患乳腺癌去世，丈夫在妻子出殯當天與她在殯儀館裡舉行婚禮。圖擷...
大陸這對夫妻因妻子罹患乳腺癌去世，丈夫在妻子出殯當天與她在殯儀館裡舉行婚禮。圖擷自Youtube
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中國大陸遼寧大連市一對相識12年的夫妻，因妻子罹患乳腺癌去世而天人永隔，丈夫20日在殯儀館舉行了一場粉紅色玫瑰主題的婚禮，並替妻子挑了一套最美的婚紗，完成妻子生前遺願，而在妻子火化時他不禁崩潰大哭，讓許多網友感動回應「真愛是一定有的！」

根據「大連晚報」在新浪網的報導，大陸35歲男子徐世南在大學期間與妻子楊柳相識，因她而找到人生方向，並開始學習做生意，開了一間小型超市，在生意好轉後兩人便在2013年登記結婚，不料婚後不久楊柳就被診斷出罹患乳腺癌。

雖然之後兩人不停尋找醫療的幫助，讓楊柳接受了多次的化療，但她最終仍因癌細胞轉移而在14日離世，雖然妻子的離世讓徐世南感到悲痛，但他仍決定要幫妻子完成遺願，舉行一次婚禮並讓她穿上最美的婚紗，因此在20日妻子出殯的這天，徐世南在殯儀館舉行了婚禮，楊柳穿著婚紗躺在169盆的粉紅色玫瑰中與徐世南完成了婚禮。

在婚禮的大廳裡許多人都被徐世南的深情給感動，默默拭淚，而楊柳也在生前告訴家人不要哭，因此徐世南強忍著眼淚說「今天的婚禮，雖然遲了也圓了楊柳未圓的夢想。我能做的就是完成你的心願。讓你穿上婚紗，完成我的心願。」，但在送妻子火化時他仍崩潰痛哭，並說到「說好不哭的，楊柳，我沒忍住，對不起……」

許多網友看到這對夫妻的感人故事後則紛紛回應，「別說世界上沒有愛情！」、「愛情還是存在的。」、「看了這個真實的故事，我相信這世上是有真正的愛情的！感動！流淚！」、「造化弄人！」、「世界上最遠的距離。」

乳癌夫妻結婚婚禮
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