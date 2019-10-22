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進博會首件展品進館 這艘巡邏艇身價逾1億亞洲首秀

2019-10-22 23:02聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸第二屆國際進口博覽會的首件進館展品、價值超過300萬歐元（約新台幣1億元）的義大利法拉帝FSD 195高速巡邏艇，22日從國家會展中心北廣場，緩緩駛進4.1H館進行布展，代表第二屆進博會進入布展階段。

看看新聞報導，這艘由法拉帝集團帶來參展的FSD 195高速巡邏艇 ，是首次在亞洲亮相，該船全長20公尺，重約37噸，採用碳纖維和鈦金屬等新型材料，在發揮不凡性能的同時維持較小排水量，配備兩台1900馬力MAN發動機，最高速度超過55節，如果以35節的巡航速度，可以續航525海里不加油。

上海致航物流服務總經理常學鴻表示，這艘船是從義大利直接透過海運運到青島港，然後17日從青島經陸路運到上海，共有兩輛車一共有7人跟車，包括4名駕駛員，每輛車各2名駕駛員，外加一輛護送車，每天除了吃飯睡覺的10小時，其餘時間都在路上，花了五天時間來到國家會展中心。

由於這艘巡邏艇有飛橋，總高超過5公尺，從義大利運來時就被拆成船體和飛橋兩個部分，每輛超低平板可升降液壓軸線半掛運輸車的高度都控制在4.85公尺以下，而且車輛底盤可以液壓升降，確保這艘船一路暢通無阻、順利抵滬參加進博會。

義大利法拉帝集團FSD公務艦艇部總工程師Luca Pelosio表示，法拉帝遊艇已有177年歷史，2016年開始進入公務艇領域，去年12公尺長、5公尺高的法拉帝遊艇參展首屆進博會，可以說已到了室內展館極限，今年為了把這艘更長更高更重的高度巡邏艇帶來進博會進行亞洲首發，集團上下挑戰極限，在義大利提前進行拆卸、安裝的模擬演練。

義大利法拉帝中國區首席代表陳鋼指出，大陸有這麼長的海岸線，在海上巡邏、搜救、反恐、緝私等方面有很大需求，而這類公務艇正是法拉帝的強項，應急搜救是最擅長的優點，政府機構、國企、私人，只要有這方面的需求，都是法拉帝的意向客戶。

全長20公尺，重約37噸的FSD 195高速巡邏艇，首次在亞洲。圖/看看新聞網
全長20公尺，重約37噸的FSD 195高速巡邏艇，首次在亞洲。圖/看看新聞網
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FSD 195高速巡邏艇 。圖/看看新聞網
FSD 195高速巡邏艇 。圖/看看新聞網
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義大利遊艇上海
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