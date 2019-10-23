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杭州保俶塔塔剎傾斜 啟動修繕

2019-10-23 04:01聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

杭州西湖北岸寶石山上的保俶塔塔剎出現12度傾斜，21日啟動保養維護工程。此次修繕的主要內容就是將傾斜部分進行歸安，並對塔身表面的植物進行清理，對塔表面勾縫脫落的部分重新勾縫處理。

新華社報導，這座坐落於世界文化遺產杭州西湖北岸寶石山上的古塔初建於一千多年前，與西湖南岸夕照山的雷峰塔遙遙相望，享有「保俶如美人，雷峰如老衲」之名。2018年10月，杭州西湖風景名勝區岳廟管理處在對保俶塔做遺產監測時發現，保俶塔塔剎微微彎曲，向東南方向傾斜12度。此外，塔剎離塔尖約85釐米處，有一處破損，上面還有遺留的風箏線。

當地有關部門稱，此次修繕的主要內容就是將傾斜部分進行歸安，並對塔身表面的植物進行清理，對塔表面勾縫脫落的部分重新勾縫處理。

「初步推測，塔剎傾斜可能是塔尖風化，再加上風箏線的外力作用導致。」岳廟管理處高級工程師田強說，修復難度主要在於腳手架如何搭建。「要在保證不影響塔體的情況下搭建腳手架，在塔頂還要考慮風帶來的阻力。」

經專家多方論證，最終確定在高約45.3公尺的塔體搭設落地式全高全封閉的扣件式雙排鋼管腳手架，外立面掛密目式安全防護網，再內置螺旋形跑道式腳手架爬梯通道，搭建腳手架的過程需20天左右。

「修繕時間與細部方案還需要近距離查找原因後再確定。」田強說。

保俶塔是大陸全國重點文物保護單位，且地處寶石山景區。考慮其文物本體的重要性、地理位置的特殊性、施工的安全性，該工程採用全封閉式施工。

世界文化遺產文物修復
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