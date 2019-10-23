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大陸成年人 逾8成使用電子支付

2019-10-23 04:01聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國人民銀行發布報告稱，大陸成年人近九成擁有活躍賬戶，超八成使用電子支付。 （新...
中國人民銀行發布報告稱，大陸成年人近九成擁有活躍賬戶，超八成使用電子支付。 （新華社資料照）
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中國人民銀行日前發布報告稱，2018年中國大陸普惠金融繼續穩步發展，金融服務覆蓋率進一步提升，金融產品和服務創新成效明顯。銀行結算賬戶和銀行卡廣泛普及，成年人近九成擁有活躍賬戶，超八成使用電子支付。

新華社報導，人民銀行發布的「中國普惠金融指標分析」報告稱，全中國大陸及農村地區人均賬戶和持卡量持續穩步增長，活躍使用賬戶擁有率較上年小幅提升。截至2018年末，全大陸人均擁有7.22個銀行賬戶，同比增長9.39%；人均持有5.44張銀行卡，同比增長13.08%。2018年，全大陸有88.64%的成年人擁有活躍使用賬戶，6個月內有交易紀錄，比上年高1.58個百分點。

與此同時，中國大陸積極穩妥推進移動支付等現代支付工具發展，取得較好成效。2018年，全大陸使用電子支付成年人比率為82.39%，比上年高5.49個百分點；農村地區使用電子支付成年人比率為72.15%，比上年高5.64個百分點。

報告顯示，2018年全大陸平均有47.81%的成年人購買過投資理財產品，農村地區這一比率為36.11%。獲得過借款的成年人比率與上年基本持平。

報告認為，2018年，人民銀行系統聯合相關部門推出了多項舉措，引導金融資源更好服務小微企業，有力支持小微企業合理的信貸需求，普惠口徑小微貸款增長迅速。2018年普惠口徑小微貸款增加1.22兆元人民幣，同比多增6143億元人民幣。

中國人民銀行人民幣
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