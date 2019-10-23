濟南．基隆鄰里節 聯歡話家常

2019-10-23 04:02 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



來自台灣基隆市的31位台灣同胞22日在山東濟南與近百位當地居民歡度「第七屆濟南．基隆鄰里節」，擴大兩岸民間交流。

中新社報導，本屆「鄰里節」活動以「兩岸一家親、和諧鄰里情」為主題。家庭結對話家常、交流茶道文化、切磋書法技藝等，當天濟台兩地基層民眾通過參加居民聯歡、家庭聯誼、傳統文化體驗及參訪等活動深化交流、增進友誼。

「兩岸同胞不僅一家親，更是一家人。」台灣基隆市議會議員俞三發在開幕致辭中說，他的妻子是四川人，每年他都帶家人回大陸探親，也經常到山東，在這裡結識了很多好朋友。此次從台灣來參加鄰里節活動的民眾都熱心於社會公益，也盼望通過交流活動與大陸增進友好往來，融洽感情。

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年過花甲的王義德在台灣做石材生意，他在受訪時說，上次來山東還是七年前，大好山水風光令他印象深刻，這次看到道路設施、城市面貌又發生了巨大變化。「與濟南人溝通交流感情的同時，也想藉此機會尋找合適的企業開展投資、洽談合作」。

「親望親好、鄰望鄰好是兩岸共同擁有的文化基因。兩岸民間基層加強互動往來，有助於加深瞭解和認同。」山東省台港澳事務辦公室一級巡視員張民忠在現場表示，多年來，山東與台灣在經貿、文化、教育等領域深入合作，成效明顯。截至目前，山東累計批准台資項目9146個，總投資額達420億美元，來魯台胞數量400萬人次。兩岸同胞情相連、心相近，應攜手建設兩岸命運共同體。

自2013年「第一屆濟南．基隆鄰里節」舉辦以來，濟南與基隆兩市已輪流舉辦六屆活動。本屆活動將持續7天，台灣同胞還將赴濟南府學文廟參加國學研討及祭孔活動，參觀章丘區三澗溪村社區發展建設。