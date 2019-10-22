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江西「麻將館禁令」 粗糙的「一刀切」 難怪民怨四起

2019-10-22 16:27世界日報 清棠

江西玉山縣近日發布「全縣取締營業性麻將館」通告，稱將「全縣取締營業性麻將館」。圖...
江西玉山縣近日發布「全縣取締營業性麻將館」通告，稱將「全縣取締營業性麻將館」。圖／聯合報系資料照片
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江西玉山縣近日發布「全縣取締營業性麻將館」通告，稱將「全縣取締營業性麻將館」，公告一出引發輿論譁然，不少業者嚇得上網準備求售麻將館，許多民眾更是一片哀號：「連中國國粹都不能發揚了？這下還剩什麼消遣了？」 專家及學者紛紛批評整頓手法粗暴。

排山倒海的批評，江西玉山縣公安局不久後即以「措辭不當」為由刪除通告，重新發布時，將通告內容裡的「取締」等字眼，改為「對利用棋牌室、麻將館等場所進行賭博違法犯罪開展集中整治專項行動」。也就是把原來的「全面取締營業性麻將館」文字，修成了「僅針對涉嫌賭博違法犯罪行為的麻將館」，這下才稍平息了民眾的疑慮。

根據通告內容，除稱將全面性取締外，還訂定了麻將館、棋牌室及茶樓、賓館的麻將室（房）必須在22日前自行關閉、撤銷的規定，對照警方事後所說僅是「措辭不當」的理由，難免牽強。也讓人不禁想問，難道警方不清楚營業性麻將館有合法與非法之分、「打麻將不等於就是賭博」的基本定義嗎？即使麻將館有違法、擾民之嫌，也應蒐集證據後重點取締，而非「一刀切」。

類似的案例也出現在遵義市。當地多處早餐店漲價，習水縣、綏陽縣市場監管部門先後約談及警告170多家業者，並責令已漲價的早餐店「降回去」。措施公布後，民眾鼓掌叫好，業者則是苦在心裡，稱漲價是因為豬肉價格帶動了牛、羊肉齊漲，他們不得不反映售價，並非聯合漲價。

據報導，當地多處早餐店一年來已漲價第二次，消費者抱怨不斷。官方出手制價，值得肯定；但有百餘家業者都漲，是否其中真有非漲不可的因素，在考量市場機制下，強迫業者一起「降回去」的「一刀切」式管理，可能引發食材縮水、食用安全甚至勞工失業等社會問題，受害的恐仍是社會大眾。

麻將漲價賭博
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