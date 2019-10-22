親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

放不下庫德人油田？美軍誘勸川普「重新駐軍敘利亞」

還只是「半帝」？德仁天皇即位禮：恩赦55萬前科犯

詠春大師vs搏擊高手 74秒就被KO 網友喊：甄子丹快救場

2019-10-22 14:48世界日報 北京22日電

來源：聯合新聞網

「我要打十個！」，電影《葉問》中，師承佛山詠春的葉問所說的這句話，激起許多影迷模仿，但現實生活中的「詠春大師」卻沒這麼厲害，廣州江門市19日舉辦的一場比武賽中，「詠春大師」丁浩只堅持74秒，就被搏擊選手KO，被網友吐槽，恐怕會影響到《葉問4》的票房。

廣州江門市19日舉辦的一場比武賽中，「詠春大師」丁浩只堅持74秒，就被搏擊選手K...
廣州江門市19日舉辦的一場比武賽中，「詠春大師」丁浩只堅持74秒，就被搏擊選手KO， (視頻截圖)
分享

騰訊新聞報導，崇武英雄世界自由搏擊對抗賽上19日於江門熱鬧舉行，當天進行了一場傳統與搏擊對抗的賽事，由詠春拳大師余昌華的大弟子丁浩出戰，對抗來自江春鵬雄獅拳館的搏擊高手阿虎，丁浩在賽前曾表示，這次來參賽是想證明傳統武術詠春的實戰能力。

比賽開始之後，阿虎攻勢相當猛烈，不斷朝著穿著黑衣的丁浩出招，用腳連擊數次，接著一記高掃擊中了對手的頭部，丁浩當場暈倒在場上，一共只在擂台上堅持了74秒，稍後丁浩甦醒過來，余昌華還大喊「沒事，丁浩還能打」，但比賽已成定局，由阿虎獲勝。

廣州江門市19日舉辦的一場比武賽中，「詠春大師」丁浩只堅持74秒，就被搏擊選手K...
廣州江門市19日舉辦的一場比武賽中，「詠春大師」丁浩只堅持74秒，就被搏擊選手KO， (視頻截圖)
分享

從丁浩的上場，許多人就覺得有些不靠譜，因為丁浩從身材上看就不行，明顯的比較臃腫，不像某些練家子是一身的肌肉，在這種情況下，和拳擊手阿虎對抗，很快就敗下陣來。

許多網友認為沒有好的體能和力量做基礎，再好的拳術都是花拳繡腿，還有一些網友調侃要不要讓甄子丹上，更有網友跑到甄子丹的微博下留言說：「江門詠春的丁浩被KO了，要不要你去救場。」

廣州江門市19日舉辦的一場比武賽中，「詠春大師」丁浩只堅持74秒，就被搏擊選手K...
廣州江門市19日舉辦的一場比武賽中，「詠春大師」丁浩只堅持74秒，就被搏擊選手KO， (視頻截圖)
分享

影星甄子丹由於主演了《葉問》系列電影，迅速成為當紅功夫巨星，不僅在境內影響很大，在國際舞台上也有很高的知名度，電影《葉問4》依然由甄子丹主演，將在今年的年底上映。

電影北京
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

浙江八仙崗億年恐龍腳印 被村民填了

2019-10-22 13:06

賈躍亭在美申破產重組之際 北京樂視大廈遭法院拍賣

2019-10-22 10:10

上海魯迅小道 遊覽他晚年足跡

2019-10-22 02:19

膠囊太空艙 歇會兒再走

2019-10-22 02:19

湖中古石橋 露臉瞧一瞧

2019-10-22 02:18

雲南澄江／罕見捕撈法 車水捕魚

2019-10-22 01:28

雲南澄江／滇中一絕 美味銅鍋魚

2019-10-22 01:28

雲南澄江／雲南王者之山 梁王山

2019-10-22 01:27

雲南澄江／琉璃萬頃 撫仙湖

2019-10-22 01:26

15歲少年迷電玩近視飆2400度 眼球變形像膨脹氣球

2019-10-21 20:00

影／葉問會哭哭！現代詠春大師挑戰搏擊高手 只撐74秒被KO

2019-10-21 18:52

幼兒園老師投毒 腦死童疑被官方要求拔管

2019-10-21 16:50

湖南女教師批教育 傳外出要向領導匯報、課程遭砍半

2019-10-21 14:14

江西「麻將館禁令」嚴厲取締惹爭議

2019-10-21 12:52

家人「偷步買樓」惹議 政制局長道歉 特首力挺「無利益輸送」

2019-10-21 12:44

狂漲6倍！陸共享經濟大漲 為何反是存亡關頭…

2019-10-21 11:00

渝台同名鄉鎮村聯誼 深化交流

2019-10-21 02:08

道明竹文化節 竹編作品吸睛

2019-10-21 02:04

齊白石誕辰 百幅書畫真跡亮相

2019-10-21 02:04

德陽綿竹 打造熊貓創新示範區

2019-10-21 02:04

拉薩色拉寺 慶建寺600周年

2019-10-21 02:03

兩岸微流行／大陸郵輪熱 不只銀髮族

2019-10-21 00:36

過世14年 趙紫陽終於低調安葬

2019-10-21 00:36

道歉還不夠！ Dior發布會放「我和我的祖國」遭譏

2019-10-20 20:00

山西小夥用圓珠筆 畫出3D古建築

2019-10-20 19:50

8歲童教編程 蘋果邀拍視頻

2019-10-20 19:50

吃土豆扶貧 這所四川大學6天吃掉12噸

2019-10-20 17:13

把塑料膜穿成婚紗 這個東北小伙登《VOGUE》雜誌

2019-10-20 17:13

中國商業用「龍系列」火箭 最多可將1.5噸航天器射上天

2019-10-20 14:24

兩岸關係急凍 茶農10年交流鬥茶比賽不中斷

2019-10-20 10:38

福建工廠大火 釀4死3傷

2019-10-20 09:44

中化國際投資44億 新建高性能膜材料工廠

2019-10-19 21:24

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26
看更多

熱門文章

電眼正妹外送員照片流傳 真實身份起底網友都心碎

2019-10-21 18:06

影／葉問會哭哭！現代詠春大師挑戰搏擊高手 只撐74秒被KO

2019-10-21 18:52

10億人在用的App成詐騙溫床 蘋果用戶笑了...

2019-10-22 10:00

台灣學者：陸國防部長談話 對台是個警告

2019-10-21 15:42

幼兒園老師投毒 腦死童疑被官方要求拔管

2019-10-21 16:50

質疑林鄭月娥與抗爭人士對話 光頭警長：我日後怎執法？

2019-10-21 18:26

香港示威者破壞小米旗艦店 男趁亂闖入偷手機被捕綁欄杆

2019-10-21 22:02

中越關係生變？越南批陸：己所不欲、勿施於人

2019-10-21 19:18

加泰隆尼亞借鏡香港 陸：西方雙重標準只會害人害己

2019-10-21 20:22

「你媽就是你媽」不用再證明 大陸將取消42項證明

2019-10-22 11:36

「中華民國台灣」五成四贊同 近六成看好蔡英文當選

2019-10-22 10:27

陸學者：中國有能力摧毀美國 雙方要避免熱戰

2019-10-21 19:50

京東方副總：合肥10.5代線滿產 良率達96%到97%

2019-10-21 20:51

陸劇中地圖「台灣不屬於中國」挨罰 登熱搜NO.1

2019-10-22 12:12

15歲少年迷電玩近視飆2400度 眼球變形像膨脹氣球

2019-10-21 20:00

奧迪車停社區「離奇消失」 竟是13歲鄰居偷開上學

2019-10-21 17:08

華為創辦人任正非：死後不希望被人們記得

2019-10-21 18:08

2020年6月前建成北斗三號系統 衛星導航將獨冠全球

2019-10-22 10:54

影／業績差罰吃朝天椒 女員工辣昏送醫還丟工作

2019-10-21 16:47

港警「誤射」清真寺 特首專程道歉

2019-10-22 00:22

四中全會要拆3炸彈：中美、香港與經濟

2019-10-22 14:02

數十台豪華車輛迎親 警方為這個理由攔停

2019-10-21 16:52

謝金河：大陸GDP下滑是新常態 保6可改變拉抬GDP模式　

2019-10-21 18:04

前3季GDP總額 廣東省奪冠 狂甩北京上海

2019-10-22 10:27

大陸手機APP多達449萬個 全球第一

2019-10-22 12:00

節目表未見有揭幕戰 央視繼續抵制NBA

2019-10-22 13:03

新折疊手機Mate X將亮相 華為概念股大漲

2019-10-22 11:36

人行今淨投放1.09兆元 規模近5個月最大

2019-10-22 13:05

雲南澄江／罕見捕撈法 車水捕魚

2019-10-22 01:28

陸70城房價漲幅 一年新低

2019-10-21 23:30

寧夏次貨枸杞充上品 硫磺烘製損健康

2019-10-22 10:19

元朗721事件3個月 港民在多區港鐵站聚集示威

2019-10-21 22:22

家樂福中國將首次參戰雙11 未來5年新開300家門市

2019-10-21 21:15

美官員：美中競爭不存在對抗

2019-10-22 00:22

NBA後續 美企撐港遭報復 龐培歐批中共行為很不恰當

2019-10-22 12:00

陸防長嗆台獨 陸委會批嚇台

2019-10-22 00:22

天貓雙11逾20萬品牌參與 100萬款新品任選

2019-10-21 19:29

賈躍亭在美申破產重組之際 北京樂視大廈遭法院拍賣

2019-10-22 10:10

陸28大中城市 9月二手房價環比跌

2019-10-22 02:20

北京瞭望／從通膨豬到微滯脹…

2019-10-22 00:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top