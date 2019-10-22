親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

第18屆卓越新聞獎 聯合報系獲6項入圍

永續能源論壇／諾獎得主：能源要穩健發展 不應影響窮人

浙江八仙崗億年恐龍腳印 被村民填了

2019-10-22 13:06世界日報 杭州22日電

浙江山村發現一億年前恐龍腳印，可惜被村民填了。 (取材自錢江晚報)
浙江山村發現一億年前恐龍腳印，可惜被村民填了。 (取材自錢江晚報)
分享

浙江蘭溪梅江鎮群聲村八仙崗最近很火，因為有中國地質大學的副教授、美國科羅拉多大學足跡博物館館長證實，這裡發現1億年前古生物恐龍的足跡化石。但可惜的是，這八個被村民認為是神仙屁股印的恐龍化石印記，被他們用石頭封上了。

錢江晚報報導，關於八仙的神話傳說，中國可謂隨處流傳，但蘭溪市梅江鎮的兩處「八仙遺跡」，非同尋常。這兩處遺跡，分別名為「八仙下棋」、「八仙醉酒」。

「八仙下棋」就位於八仙崗山崗上。山崗是一片紅褐色的岩石，上面還有一處小廟，最有意思的就是前面有八處圓形的凹坑，直徑約60、70厘米。

據報導，今年年初，一位陳姓村民在新聞上得知貴州省茅台鎮侏羅紀早期地層發現大量恐龍足跡，回想起老家山崗「八仙下棋」也有類似的印記，便在社群網路上向中國地質大學恐龍專家邢立達副教授詢問。

浙江山村發現一億年前恐龍腳印，可惜被村民填了。 (取材自錢江晚報)
浙江山村發現一億年前恐龍腳印，可惜被村民填了。 (取材自錢江晚報)
分享

其後，中國地質大學邢立達副教授、美國科羅拉多大學足跡博物館館長馬丁·洛克利（Martin Lockley）教授等中美古生物學家8日宣布，他們在蘭溪市發現重要的大型恐龍足跡，相關論文也正式發布在《歷史生物學》雜誌上，闡明此處共計20多個印記，是約1億年前的蜥腳類恐龍留下的。這20多個印記中，就包括了小廟前的這八個凹坑。

報導說，相關的論文發表後，八仙崗的這處「遺跡」，引起不少專家學者的好奇，但去到現場後，大家都傻眼了：這些凹坑，被人工鑿過凹陷，邊緣連接處，還被人用水泥砂漿灌注了。

原來傳說這些是「神仙屁股印」，但由於長期風吹日曬，這些凹坑慢慢有風化的趨勢，於是村民就自發湊錢「維修保護」了起來，施工大概是今年端午節前後。

浙江山村發現一億年前恐龍腳印，可惜被村民填了。 (取材自錢江晚報)
浙江山村發現一億年前恐龍腳印，可惜被村民填了。 (取材自錢江晚報)
分享

蘭溪宣傳部表示，目前當地已將整座山封閉保護，謝絕好奇者前來探訪。

八仙恐龍館長
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

賈躍亭在美申破產重組之際 北京樂視大廈遭法院拍賣

2019-10-22 10:10

上海魯迅小道 遊覽他晚年足跡

2019-10-22 02:19

膠囊太空艙 歇會兒再走

2019-10-22 02:19

湖中古石橋 露臉瞧一瞧

2019-10-22 02:18

雲南澄江／罕見捕撈法 車水捕魚

2019-10-22 01:28

雲南澄江／滇中一絕 美味銅鍋魚

2019-10-22 01:28

雲南澄江／雲南王者之山 梁王山

2019-10-22 01:27

雲南澄江／琉璃萬頃 撫仙湖

2019-10-22 01:26

15歲少年迷電玩近視飆2400度 眼球變形像膨脹氣球

2019-10-21 20:00

影／葉問會哭哭！現代詠春大師挑戰搏擊高手 只撐74秒被KO

2019-10-21 18:52

幼兒園老師投毒 腦死童疑被官方要求拔管

2019-10-21 16:50

湖南女教師批教育 傳外出要向領導匯報、課程遭砍半

2019-10-21 14:14

江西「麻將館禁令」嚴厲取締惹爭議

2019-10-21 12:52

家人「偷步買樓」惹議 政制局長道歉 特首力挺「無利益輸送」

2019-10-21 12:44

狂漲6倍！陸共享經濟大漲 為何反是存亡關頭…

2019-10-21 11:00

渝台同名鄉鎮村聯誼 深化交流

2019-10-21 02:08

道明竹文化節 竹編作品吸睛

2019-10-21 02:04

齊白石誕辰 百幅書畫真跡亮相

2019-10-21 02:04

德陽綿竹 打造熊貓創新示範區

2019-10-21 02:04

拉薩色拉寺 慶建寺600周年

2019-10-21 02:03

兩岸微流行／大陸郵輪熱 不只銀髮族

2019-10-21 00:36

過世14年 趙紫陽終於低調安葬

2019-10-21 00:36

道歉還不夠！ Dior發布會放「我和我的祖國」遭譏

2019-10-20 20:00

山西小夥用圓珠筆 畫出3D古建築

2019-10-20 19:50

8歲童教編程 蘋果邀拍視頻

2019-10-20 19:50

吃土豆扶貧 這所四川大學6天吃掉12噸

2019-10-20 17:13

把塑料膜穿成婚紗 這個東北小伙登《VOGUE》雜誌

2019-10-20 17:13

中國商業用「龍系列」火箭 最多可將1.5噸航天器射上天

2019-10-20 14:24

兩岸關係急凍 茶農10年交流鬥茶比賽不中斷

2019-10-20 10:38

福建工廠大火 釀4死3傷

2019-10-20 09:44

中化國際投資44億 新建高性能膜材料工廠

2019-10-19 21:24

中國維權律師王全璋面色發黑發胖 妻憂獄方刻意傷害

2019-10-19 15:44

英媒：趙紫陽低調入土 領導人身後事仍敏感

2019-10-19 15:15

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26
看更多

熱門文章

電眼正妹外送員照片流傳 真實身份起底網友都心碎

2019-10-21 18:06

影／葉問會哭哭！現代詠春大師挑戰搏擊高手 只撐74秒被KO

2019-10-21 18:52

10億人在用的App成詐騙溫床 蘋果用戶笑了...

2019-10-22 10:00

台灣學者：陸國防部長談話 對台是個警告

2019-10-21 15:42

幼兒園老師投毒 腦死童疑被官方要求拔管

2019-10-21 16:50

質疑林鄭月娥與抗爭人士對話 光頭警長：我日後怎執法？

2019-10-21 18:26

香港示威者破壞小米旗艦店 男趁亂闖入偷手機被捕綁欄杆

2019-10-21 22:02

中越關係生變？越南批陸：己所不欲、勿施於人

2019-10-21 19:18

加泰隆尼亞借鏡香港 陸：西方雙重標準只會害人害己

2019-10-21 20:22

「你媽就是你媽」不用再證明 大陸將取消42項證明

2019-10-22 11:36

陸學者：中國有能力摧毀美國 雙方要避免熱戰

2019-10-21 19:50

「中華民國台灣」五成四贊同 近六成看好蔡英文當選

2019-10-22 10:27

京東方副總：合肥10.5代線滿產 良率達96%到97%

2019-10-21 20:51

15歲少年迷電玩近視飆2400度 眼球變形像膨脹氣球

2019-10-21 20:00

奧迪車停社區「離奇消失」 竟是13歲鄰居偷開上學

2019-10-21 17:08

華為創辦人任正非：死後不希望被人們記得

2019-10-21 18:08

陸劇中地圖「台灣不屬於中國」挨罰 登熱搜NO.1

2019-10-22 12:12

2020年6月前建成北斗三號系統 衛星導航將獨冠全球

2019-10-22 10:54

影／業績差罰吃朝天椒 女員工辣昏送醫還丟工作

2019-10-21 16:47

港警「誤射」清真寺 特首專程道歉

2019-10-22 00:22

數十台豪華車輛迎親 警方為這個理由攔停

2019-10-21 16:52

湖南女教師批教育 傳外出要向領導匯報、課程遭砍半

2019-10-21 14:14

謝金河：大陸GDP下滑是新常態 保6可改變拉抬GDP模式　

2019-10-21 18:04

前3季GDP總額 廣東省奪冠 狂甩北京上海

2019-10-22 10:27

「炒鞋」生意太瘋狂 驚動人行警惕：防範金融風險

2019-10-21 14:14

雲南澄江／罕見捕撈法 車水捕魚

2019-10-22 01:28

陸70城房價漲幅 一年新低

2019-10-21 23:30

深夜食堂、24小時影院…中國猛推「夜間經濟」搶救GDP

2019-10-21 14:16

寧夏次貨枸杞充上品 硫磺烘製損健康

2019-10-22 10:19

大陸手機APP多達449萬個 全球第一

2019-10-22 12:00

新折疊手機Mate X將亮相 華為概念股大漲

2019-10-22 11:36

家樂福中國將首次參戰雙11 未來5年新開300家門市

2019-10-21 21:15

美官員：美中競爭不存在對抗

2019-10-22 00:22

元朗721事件3個月 港民在多區港鐵站聚集示威

2019-10-21 22:22

陸防長嗆台獨 陸委會批嚇台

2019-10-22 00:22

天貓雙11逾20萬品牌參與 100萬款新品任選

2019-10-21 19:29

NBA後續 美企撐港遭報復 龐培歐批中共行為很不恰當

2019-10-22 12:00

節目表未見有揭幕戰 央視繼續抵制NBA

2019-10-22 13:03

陸28大中城市 9月二手房價環比跌

2019-10-22 02:20

賈躍亭在美申破產重組之際 北京樂視大廈遭法院拍賣

2019-10-22 10:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top