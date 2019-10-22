浙江八仙崗億年恐龍腳印 被村民填了

2019-10-22 13:06 世界日報 杭州22日電



浙江山村發現一億年前恐龍腳印，可惜被村民填了。 (取材自錢江晚報) 分享 facebook

浙江蘭溪梅江鎮群聲村八仙崗最近很火，因為有中國地質大學的副教授、美國科羅拉多大學足跡博物館館長證實，這裡發現1億年前古生物恐龍的足跡化石。但可惜的是，這八個被村民認為是神仙屁股印的恐龍化石印記，被他們用石頭封上了。

錢江晚報報導，關於八仙的神話傳說，中國可謂隨處流傳，但蘭溪市梅江鎮的兩處「八仙遺跡」，非同尋常。這兩處遺跡，分別名為「八仙下棋」、「八仙醉酒」。

「八仙下棋」就位於八仙崗山崗上。山崗是一片紅褐色的岩石，上面還有一處小廟，最有意思的就是前面有八處圓形的凹坑，直徑約60、70厘米。

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據報導，今年年初，一位陳姓村民在新聞上得知貴州省茅台鎮侏羅紀早期地層發現大量恐龍足跡，回想起老家山崗「八仙下棋」也有類似的印記，便在社群網路上向中國地質大學恐龍專家邢立達副教授詢問。

浙江山村發現一億年前恐龍腳印，可惜被村民填了。 (取材自錢江晚報) 分享 facebook

其後，中國地質大學邢立達副教授、美國科羅拉多大學足跡博物館館長馬丁·洛克利（Martin Lockley）教授等中美古生物學家8日宣布，他們在蘭溪市發現重要的大型恐龍足跡，相關論文也正式發布在《歷史生物學》雜誌上，闡明此處共計20多個印記，是約1億年前的蜥腳類恐龍留下的。這20多個印記中，就包括了小廟前的這八個凹坑。

報導說，相關的論文發表後，八仙崗的這處「遺跡」，引起不少專家學者的好奇，但去到現場後，大家都傻眼了：這些凹坑，被人工鑿過凹陷，邊緣連接處，還被人用水泥砂漿灌注了。

原來傳說這些是「神仙屁股印」，但由於長期風吹日曬，這些凹坑慢慢有風化的趨勢，於是村民就自發湊錢「維修保護」了起來，施工大概是今年端午節前後。

浙江山村發現一億年前恐龍腳印，可惜被村民填了。 (取材自錢江晚報) 分享 facebook

蘭溪宣傳部表示，目前當地已將整座山封閉保護，謝絕好奇者前來探訪。