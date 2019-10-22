賈躍亭在美申破產重組之際 北京樂視大廈遭法院拍賣
北京市第三中級法院昨日宣布，將於十一月十八日至十九日，在該法院京東網司法拍賣網絡平台上，公開拍賣北京樂視大廈，起價為六億七千八百萬元人民幣。該大廈目前由樂視子公司北京宏城鑫泰公司所有，樓高十四層，估價近十億人民幣。樂視集團近年被多名債權人追債，據稱大廈門前常有人討債。
這是樂視集團創辦人賈躍亭在美國申請個人破產重組之際，北京的樂視大廈也定下來拍賣日期。
中新經緯客戶端報導，公告顯示，拍品，即北京樂視大廈的權利來源爲法院查封，拍品所有人爲北京宏城鑫泰置業有限公司，並指出，樂視網信息技術(北京)股份有限公司和樂風移動科技(北京)有限公司在本院就上述部分房產的執行異議已被駁回，現執行異議之訴正在審理過程中。
根據公告，樂視網信息技術(北京)股份有限公司具有優先購買權。
日前，美國時間10月13日，賈躍亭在美申請個人破產重組。賈躍亭以待償債權超過250億人民幣、資產和債務跨國所有的空前案例，創下中國個人破產案首例。10月14日晚，樂視網發佈公告稱，2019年1-9月，公司預計虧損101.97億元-102.02億元，其中，第三季度預計虧損1.51億元—1.56億元。
2016年底，樂視體系爆發資金鍊危機，樂視大廈作爲地產資產用於質押以換得融資，換得了浙江中泰創展企業管理有限公司（浙江中泰創展）的14億元貸款資金。
據北京市第三中級人民法院執行裁定書顯示，申請執行人浙江中泰創展已向法院申請強制執行，而法院已經開始強制執行拍賣被執行人的不動產（其中被執行人包括賈躍亭）。
據賈躍亭債務處理小組稱，直至樂視崩塌以來，截至目前賈躍亭已替公司償還債務超30億美金，待償還債務總額約爲36億美元，減去已凍結待處置國內資產以及可轉股的擔保債務，債務淨額約爲20億美元。
這並不是樂視系的資產第一次被拍賣了。
今年的8月1日，阿里拍賣官網顯示，樂視控股持有的北京財富時代置業有限公司的全部股權第三次拍賣結束，較第一次拍賣下降了一億多元，結果仍然流拍。
此前，這部分股權在2019年1月8日和4月15日分別進行了一次拍賣，都因無人購買而流拍。1月8日的起拍價爲23.02億元，4月15日的起拍價爲21.87億元。第三次的起拍價與第二次拍賣持平。
2019年7月22日，跟隨賈躍亭多年的劉弘所持的樂視影業股份也第二次流拍。
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