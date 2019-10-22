上海魯迅小道 遊覽他晚年足跡

2019-10-22 02:19 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



上海市虹口區四川北路和多倫路一帶，曾是中國文學巨匠魯迅晚年工作生活的主要場所。近日，當地正式推出一條文旅融合的「魯迅小道」。中外參觀者根據導覽，可以漫步總長約1公里的相關街道社區，深入探訪魯迅先生晚年在上海的足跡。

新華社報導，10月19日是魯迅逝世83周年，上海市虹口區舉辦了一年一度的公眾祭掃魯迅墓活動，「第二屆魯迅文化周」系列活動隨之啟動，「魯迅小道」參觀線路及沿途展覽陳列區域同步揭幕。

從1927年寓居上海到1936年去世，魯迅在上海時期，著述和創作達到高峰。這個時期，他的主要活動場所大多位於虹口。

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虹口區有關部門對轄區內人文資源進行整合設計，總長約1公里的「魯迅小道」將六處與魯迅晚年工作生活相關的場所貫通聯繫起來，形成以魯迅為主題的經典參觀線路。

參觀者可到訪魯迅曾經入住過的三處寓所的所在地，分別是景雲里、拉摩斯公寓和大陸新村內的魯迅故居。在尋訪這三處寓所的途中，參觀者還將經過中國左翼作家聯盟會址紀念館、多倫文化藝術空間、內山書店舊址。

「魯迅小道」沿線參觀點可提供中文、英語、日語三種語言文字的導覽服務，包括現場文字導覽和借助二維碼掃描登錄的手機語音導覽，這將有助於中外遊客了解更多關於魯迅先生與虹口的逸聞掌故。

值得一提的是，內山書店舊址所在地，今為一家銀行網點，銀行內設有魯迅與國際友人內山完造交往故事陳列展，每周定期開放。