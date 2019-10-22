雲南澄江／琉璃萬頃 撫仙湖
距今約340萬年前，滇中高原的撫仙、星雲、杞麓3湖相通，稱「古撫仙大湖」；後來隨著湖周邊山體持續抬升和湖盆深陷，湖泊不斷加深，形成現在的深水湖泊「撫仙湖」。號稱「昆明後花園」的撫仙湖，位於雲南玉溪市澄江境內，因湖水清澈見底、晶瑩剔透，古人稱為「琉璃萬頃」，是雲南第一深水湖泊，也是中國大陸內陸淡水湖中，水質最好的湖泊之一。
撫仙湖是一個南北向的斷層溶蝕湖泊，形如葫蘆狀，北部寬而深，南部窄而淺，中呈喉扼形；湖水凈淡度為99.5%，湖的深水區為藍綠色，湖水透明度平均為8公尺，也居雲南湖泊之最。滇中九大湖泊如一顆顆閃亮珍珠，而璀璨奪目的，當數撫仙湖。
撫仙湖古稱大池、龍池，唐宋因羅伽部落居澄江，故稱羅伽湖，至明清開始稱作撫仙湖。傳說玉帝派肖、石二仙到人間巡查，來到滇中時，只見一池碧水、波光粼粼；二仙被撫仙湖之美吸引，流連忘返，不忍離去，日久化做兩塊並肩搭手大石，在煙霧中猶如仙人撫水，故名撫仙湖；又因水體在澄江縣內，又名澄江海。
撫仙湖景色秀美，湖畔沿岸有奇峰異石，自古吸引眾多文人墨客到訪。明代大文學家楊慎曾贊撫仙湖曰：「澄江色似碧醍醐，萬頃煙波際綠蕪。只少樓台相掩映，天然圖畫勝西湖。」撫仙湖可略分為四大景區：以熱水塘溫泉為中心的東岸景區；以湖畔聖水、櫻花谷、太陽山、玉溪莊園、撫仙湖北岸濕地為中心的北岸度假景區；包含孤山風景名勝區、海門隔河景區的南岸景區；以祿充景區、明星景區為中心的西岸景區。
由祿充村登上筆架山山頂，再攀上青石山峰，有一處欣賞撫仙湖的祕境，斷崖峭壁下，撫仙湖水微波蕩漾，奇麗美妙。
遊客來到撫仙湖，除了賞玩名山勝水，水下古城傳說俞元城，更令人迷醉。
澄江歷史悠久，早在西漢元封二年，漢王朝在雲南設立益州郡，下轄24縣，澄江即為當時的俞元縣所在地。之後，俞元縣城突然消失，消失的原因與時間，史書並無記載。民間流傳，古城因一次大洪水沈於湖中。
1992年，中船重工750試驗場的潛水員耿衛在水下工作時，無意中發現了類似城牆結構的石砌建築物；起先他並未在意，直到1998年和1999年間，又陸續發現更大範圍的建築群，才引起關注。2000年11月13日，雲南「春城晚報」刊登標題為「撫仙湖裡有古城」新聞；2001年6月3日，撫仙湖進行水下考古，中央電視台和雲南電視台聯合舉行了電視直播，然而，至今學術界對「水下古城」仍無定論。
不管有沒有定論，據澄江當地人說，當天氣晴好、風平浪靜的時候，站在附近山上，可以看到撫仙湖「水下古城」的牆基顯影。水下古城，為撫仙湖憑添幾許神秘色彩。
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