雲南澄江／琉璃萬頃 撫仙湖

2019-10-22 01:26 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／雲南澄江報導



「琉璃萬頃」撫仙湖，水下古城迷團待解。 圖／本報雲南澄江傳真 分享 facebook 距今約340萬年前，滇中高原的撫仙、星雲、杞麓3湖相通，稱「古撫仙大湖」；後來隨著湖周邊山體持續抬升和湖盆深陷，湖泊不斷加深，形成現在的深水湖泊「撫仙湖」。號稱「昆明後花園」的撫仙湖，位於雲南玉溪市澄江境內，因湖水清澈見底、晶瑩剔透，古人稱為「琉璃萬頃」，是雲南第一深水湖泊，也是中國大陸內陸淡水湖中，水質最好的湖泊之一。

撫仙湖是一個南北向的斷層溶蝕湖泊，形如葫蘆狀，北部寬而深，南部窄而淺，中呈喉扼形；湖水凈淡度為99.5%，湖的深水區為藍綠色，湖水透明度平均為8公尺，也居雲南湖泊之最。滇中九大湖泊如一顆顆閃亮珍珠，而璀璨奪目的，當數撫仙湖。

撫仙湖古稱大池、龍池，唐宋因羅伽部落居澄江，故稱羅伽湖，至明清開始稱作撫仙湖。傳說玉帝派肖、石二仙到人間巡查，來到滇中時，只見一池碧水、波光粼粼；二仙被撫仙湖之美吸引，流連忘返，不忍離去，日久化做兩塊並肩搭手大石，在煙霧中猶如仙人撫水，故名撫仙湖；又因水體在澄江縣內，又名澄江海。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

筆架山頂賞湖祕境，可一覽秀美湖景。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

撫仙湖景色秀美，湖畔沿岸有奇峰異石，自古吸引眾多文人墨客到訪。明代大文學家楊慎曾贊撫仙湖曰：「澄江色似碧醍醐，萬頃煙波際綠蕪。只少樓台相掩映，天然圖畫勝西湖。」撫仙湖可略分為四大景區：以熱水塘溫泉為中心的東岸景區；以湖畔聖水、櫻花谷、太陽山、玉溪莊園、撫仙湖北岸濕地為中心的北岸度假景區；包含孤山風景名勝區、海門隔河景區的南岸景區；以祿充景區、明星景區為中心的西岸景區。

由祿充村登上筆架山山頂，再攀上青石山峰，有一處欣賞撫仙湖的祕境，斷崖峭壁下，撫仙湖水微波蕩漾，奇麗美妙。

遊客來到撫仙湖，除了賞玩名山勝水，水下古城傳說俞元城，更令人迷醉。

澄江歷史悠久，早在西漢元封二年，漢王朝在雲南設立益州郡，下轄24縣，澄江即為當時的俞元縣所在地。之後，俞元縣城突然消失，消失的原因與時間，史書並無記載。民間流傳，古城因一次大洪水沈於湖中。

1992年，中船重工750試驗場的潛水員耿衛在水下工作時，無意中發現了類似城牆結構的石砌建築物；起先他並未在意，直到1998年和1999年間，又陸續發現更大範圍的建築群，才引起關注。2000年11月13日，雲南「春城晚報」刊登標題為「撫仙湖裡有古城」新聞；2001年6月3日，撫仙湖進行水下考古，中央電視台和雲南電視台聯合舉行了電視直播，然而，至今學術界對「水下古城」仍無定論。

不管有沒有定論，據澄江當地人說，當天氣晴好、風平浪靜的時候，站在附近山上，可以看到撫仙湖「水下古城」的牆基顯影。水下古城，為撫仙湖憑添幾許神秘色彩。