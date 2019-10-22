雲南澄江／雲南王者之山 梁王山

2019-10-22 01:27 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／雲南澄江報導



風光明媚的撫仙湖，是雲南第一深水湖泊。 圖／本報雲南澄江傳真 分享 facebook 雲南中部呈貢區與澄江縣交界處，距澄江縣城12公里的梁王山，海拔2820公尺，是滇中第一高峰，享有「滇中第一名山」、「雲南王者之山」美譽，也是著名的旅遊勝地。

梁王山古稱裝山。相傳昔有老虎自碧雞關渡滇池，竄到梁王山為害，土人造柵抓牠。蠻語稱虎為羅，柵為藏，「虎柵」為「羅藏」，故又名羅藏山。

「雲南王者之山」梁王山 圖／本報雲南澄江傳真 分享 facebook

西元1253年，元朝忽必烈率十萬大軍攻下雲南，封其孫甘刺麻為王政代表，稱梁王。元末，明軍進攻雲南，第四代梁王把匝剌瓦爾密，看中羅藏山地勢險要，易守難攻，在主峰北側建立軍事教場，駐屯練兵，形成18年分庭抗禮的局面。明洪武15年梁王戰敗，舉家200多人全部殉難。此期間，梁王搜羅昆明宮中金銀珠寶，藏匿於梁王山石洞，因而有99桶金，999桶銀，以及幾代藩王等神秘的故事和傳說。由於梁王及部下在此駐軍紮寨時間長，活動遍及全山，後人便將羅藏山稱為梁王山，沿襲至今。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

梁王山為澄江十景之一，山色壯麗。 圖／本報雲南澄江傳真 分享 facebook

梁王山為澄江十景之一，因時節衍生出多貌繽紛美景，素有「一山分四季，四時景不同」之說。當地傳唱：「早觀日出晚觀霞，俯眺江湖仰望霧。」「春看杜鵑花爛漫，夏日涼風送爽來，秋深紅楓鋪錦繡，冬雪銀妝玉瑤台。」等民間佳謠，是梁王山多樣美景的寫照。此外，「四面不同景，十里不同天。」意指由不同角度欣賞此山，會產生不同的景致。

梁王山一山挑兩江，以山巔為界，西側屬長江水系，東南面屬珠江水系。山的西面雄偉峻拔，壁峭千仞，鬼斧神工；東面群峰簇擁，林木蒼天。

海拔2820公尺的梁王山，為滇中第一高峰。 圖／本報雲南澄江傳真 分享 facebook

登山觀「四海」，放眼望「三江」。登梁王山，天氣晴朗時，可飽覽滇池、撫仙湖、星雲湖、陽宗海，和南盤江、盤龍江、螳螂川秀麗湖光。南有容貌綺麗，氣質清嫻的撫仙湖和星雲湖；西有光滑透亮，如橫臥巨鯨般的五百里滇池；東北有水如碧玉的高原明珠陽宗海，南有忽隱忽現的玉溪河；西南有波光閃閃的螳螂川；東有南盤江，繞如白練，隱入山谷。

登梁王山而小滇中，立於山巔，有居高臨下，萬山來朝之感。由於海拔高差懸殊，氣溫垂直變化大，使梁王山蘊藏了豐富自然資源，保護區分布有豹貓、穿山甲、狐狸、蟒蛇等多種保育類動物。