雲南澄江／滇中一絕 美味銅鍋魚
2019-10-22 01:28
聯合報 大陸特派員王玉燕
／雲南澄江報導
「滇中一絕」銅鍋魚，是知名的雲南特色美食，也是白族地區特有的傳統佳餚食品。主要食材是魚，輔料有大蔥、芹菜、乾海椒等，煮出的魚肉與湯，鮮美滑順。在撫仙湖畔的祿充景區，每年8會舉行銅鍋美食節，用特大型銅鍋煮魚，吸引眾多遊客大啖鮮魚。
銅鍋煮魚是撫仙湖邊漁民的家常菜。昔日捕魚季，丈夫在車水捕魚，妻子在湖邊或山洞裡，堆起柴火，料理銅鍋煮魚。銅鍋輕巧，傳熱又快，以三塊石頭做灶，再把銅鍋架在石頭上，舀清冷的湖水入鍋，將活蹦亂跳的抗浪魚放入鍋內，蓋上鍋蓋。隨著水溫上升，魚兒頻頻頂撞鍋蓋，待了無聲息後，放入蔥、薑、大蒜、火燒乾辣椒、薄荷，煮熟即可嘗鮮。
因抗浪魚減少，如今的銅鍋煮魚多用青魚和鯉魚，沿湖的立昌魚莊、祿充漁村、明星魚洞，皆是品嘗銅鍋活水煮活魚的好去處。煮魚時一定要用冷水，鍋裡放上蔥、薑、鹽，先用大火，再用慢火煮；煮熟後放味精，魚和湯更鮮美。吃魚前，先喝上一碗湯，鮮甜美味。吃銅鍋煮魚最重要的角色是蘸水，用蔥末、薑末、蒜末、鹽、味精、胡椒、花椒、辣子、金龍魚油炒製出來，味道更好。
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