雲南澄江／罕見捕撈法 車水捕魚

2019-10-22 01:28 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／雲南澄江報導



撫仙湖畔捕魚洞，透過溝渠與撫仙湖相通。 圖／本報雲南澄江傳真 分享 facebook

漁民捕漁後，待在洞裡休息，圖為小魯家洞。 圖／本報雲南澄江傳真 分享 facebook 車水捕魚是在雲貴高原撫仙湖西岸一帶，以水車結合湖邊地型的特殊捕魚方法。撫仙湖中生長著抗浪魚，由於撫仙湖特殊的地質構造，以及抗浪魚「來三去七」的特有產卵規律，當地漁民捕魚，延續祖先發明的車水捕魚法。

抗浪魚是撫仙湖特產，魚體細長，習慣在深水魚洞中棲息。抗浪魚游向湖岸有一個規律，魚汛期，每10天中只有3天游到湖邊，另外7天遊回深水裡，漁民稱為「來三去七」，按這一規律捕撈抗浪魚。而沒有經過人工大規模填墊的撫仙湖岸堤，較為陡峭，跨距不到1公尺，岸堤垂直下降可達3公尺，幾近垂直的湖岸，不利於抗浪魚的捕撈。

當地漁民從岸邊開出一條條引水渠，最初只是想通過引水渠將抗浪魚引入淺水區域，有利於捕撈。後隨著捕撈經驗積累，漁民要不在水渠另一端挖需水坑，或乾脆讓水渠與近岸山壁上的天然石洞相通。為了便於湖水大量水流經引水渠帶來更多的魚，漁民製造出在引水渠口上車水用的水車，還有盛魚的魚簍，形成車水捕魚，成為撫仙湖畔奇特的捕魚方式。

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筆架山下撫仙湖畔的抗浪魚自然生態區，可看到過去車水捕魚的山洞及水塘。泉水從岩間湧出，在山洞前匯集成水塘；漁民在塘邊開挖水溝與湖相通，並在塘水入湖處支起水車，在溝內支兩公尺的大籠，借助魚愛向上游動特性來捕捉抗浪魚。每年立夏至立秋漁汛季節，祿充漁民便忙起來，幾乎全家出動，輪流在湖邊車水。當一雙雙手搖動水車時，遠遠望去，就像優雅的民俗舞蹈，和諧壯觀。

現在岸邊山洞上，還能看到洞名。漁民發現山洞後，即以姓氏命名，例如小魯家洞、朱家洞、大謝家洞等。在下方聚水的洞，用以捕魚；上方的山洞，則在捕漁季節，漁民待在洞裡休息，以銅鍋煮魚來吃。其中有一處名為「恨呼洞」，天黑時，會傳來鬼叫聲，孩童們都不敢路過，後來發現是貓頭鷹叫聲。大綠梗是當地最大最好的捕魚洞，水清見底，透過溝渠通向撫仙湖。許多遊客駐足在此，遙想昔日車水捕魚熱鬧盛況。