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15歲少年迷電玩近視飆2400度 眼球變形像膨脹氣球

2019-10-21 20:00聯合新聞網 綜合報導

大陸一名年僅15歲的少年，本身就患有先天性近視，但長期沈迷於手遊，導致近視度數高...
大陸一名年僅15歲的少年，本身就患有先天性近視，但長期沈迷於手遊，導致近視度數高達2400度，眼球結構也已嚴重變形。圖擷自中國新聞社
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現代人無時無刻都離不開手機，有些家長也會給孩子一支智慧型手機讓他們看影片或玩遊戲來打發時間，但一定要隨時注意使用時間，否則就會造成孩童從小就有高度近視，甚至嚴重導致失明的後果。日前大陸一名年僅15歲的少年，本身就患有先天性近視，但長期沈迷於手遊，導致他的近視度數竟高達2400度，眼球結構也已嚴重變形，像是一個吹脹的氣球，相當嚇人。

根據《中國新聞社》報導，這名來自廣東東莞的15歲男童小鈞（化名）最近因為視力下降得非常厲害，甚至在晚上什麼東西都看不見，即便是超大號的字體也要湊到15公分才看得清楚，由於小鈞的爸媽都是農民，時常忙於耕種，根本無暇顧及小鈞使用手機的習慣，再加上他近來沈迷於遊戲，才會造成他的視力急速退化，每年度數不斷增加。

平時在學校小鈞因為怕被同學嘲笑，所以都盡量不配戴眼鏡，但他萬萬沒想到度數竟會飆升到上千度，直到他的爸媽看情況不對勁後才帶小鈞重新去醫院配眼鏡，結果檢查後發現小鈞的右眼近視高達2400度，還有250的閃光，左眼也不例外近視亦達2300度，醫生表示小鈞眼球結構已嚴重變形，因為正常人的眼球前後長度是24公釐，只要每增長1公釐，近視就會增加250-300度，然而小鈞的眼球長度已達到31.5公釐了。

經過Ｘ光照片顯示，小鈞的眼球好像吹脹的氣球般，醫生更直言視網膜隨時都有穿孔或脫落的危險。然而依據目前醫療技術小鈞的近視只能被「矯正」而非「治癒」，目前只能控制近視的進展，並不能逆轉已經發生的近視結構。

最後醫生透過手術在小鈞的眼球後方加裝一塊晶片，防止近視持續加深，等到他成年後再進行矯正手術。

少年的眼球結構已嚴重變形，甚至膨脹的像顆氣球。圖擷自中國新聞社
少年的眼球結構已嚴重變形，甚至膨脹的像顆氣球。圖擷自中國新聞社
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手術近視視力失明
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