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影／葉問會哭哭！現代詠春大師挑戰搏擊高手 只撐74秒被KO

2019-10-21 18:52聯合報 記者林宸誼╱即時報導

「我要打10個！」，電影「葉問」中，師承佛山詠春的葉問所說的這句話，激起許多影迷模仿，但現實生活中的「詠春大師」卻「掉漆」，廣州江門市19日舉辦的一場比武賽中，「詠春大師」丁浩只堅持了74秒，就被搏擊選手KO，被大陸網友吐槽，恐怕會影響到「葉問4」的票房。

騰訊新聞報導，崇武英雄世界自由搏擊對抗賽上19日於江門熱鬧舉行，當天進行了一場傳統與搏擊對抗的賽事，由詠春拳大師余昌華的大弟子丁浩出戰，對抗來自江春鵬雄獅拳館的搏擊高手阿虎，丁浩在賽前曾表示，這次來參賽是想證明傳統武術詠春的實戰能力。

比賽開始之後，阿虎攻勢相當猛烈，不斷朝著穿著黑衣的丁浩出招，用腳連擊數次，接著一記高掃擊中了對手的頭部，丁浩當場暈倒在場上，一共只在擂臺上堅持了74秒，稍後丁浩甦醒過來，余昌華還大喊「沒事，丁浩還能打」，但比賽已成定局，由阿虎獲勝。

從丁浩的上場，許多人就覺得有些不靠譜，因為丁浩從身材上看就不行，明顯的比較臃腫，不像某些練家子是一身的肌肉，在這種情況下，和拳擊手阿虎對抗，很快就敗下陣來。

許多網友認為沒有好的體能和力量做基礎，再好的拳術都是花拳繡腿，還有一些網友調侃要不要讓甄子丹上，更有網友跑到甄子丹的微博下留言說：「江門詠春的丁浩被K0了，要不要你去救場。」

影星甄子丹由於主演了「葉問」系列電影，迅速成為當紅功夫巨星，不僅在境內影響很大，在國際舞臺上也有很高的知名度，電影「葉問4」依然由甄子丹主演，將在今年的年底上映。

「詠春大師」丁浩（圖）挑戰搏擊高手。 圖／擷取自影片
「詠春大師」丁浩（圖）挑戰搏擊高手。 圖／擷取自影片
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「詠春大師」丁浩不敵對手。 圖／擷取自影片
「詠春大師」丁浩不敵對手。 圖／擷取自影片
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