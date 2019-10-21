幼兒園老師投毒 腦死童疑被官方要求拔管

2019-10-21 16:50 世界日報 中國新聞組／北京21日電



受害兒童目前仍在昏迷。 圖／取自新京報 分享 facebook 河南焦作市一所幼兒園今年3月發生老師投毒事件，王姓老師因與同事衝突，憤而在八寶粥中投放亞硝酸鈉，造成23名兒童中毒，其中五歲學童小俊（化名）不幸腦死亡。最近，小俊母親在網上爆料，相關單位要走「屍檢」，要求他們拔管放棄治療。對此，當局極力否認，並表示將全力救治生命。

綜合媒體報導，幼兒園王姓老師由於自己帶小班，待遇卻不如中班，為此與帶中班的老師發生衝突，於是投毒報復。導致23名兒童中毒，其中小俊傷情最嚴重，陷入腦死亡，目前仍躺在加護病房，靠呼吸機維持生命。

事後家屬得知，幼兒園並沒有辦學資格，目前幼兒園已被關停，但至目前幼兒園負責人沒有出面和家屬溝通過，也沒有任何處理。犯案王姓老師被捕後，對犯罪事實供認不諱，目前案子已被提到檢察院提起公訴，將由焦作市中級人民法院進行審理。

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小俊媽媽日前發文稱，「我的孩子至今再也沒有醒過來，再也聽不到他喊一聲媽媽了，我不敢想像我還能不能堅持下去，快七個月了，沒有人處理我們這個事情。我們去找他們，人家讓我們簽字放棄孩子，說只有這樣才能走法律程序。可是不給我們一個說法，我們怎麼放棄？當媽媽的怎樣下得去說？他們說簽字放棄，還要走屍檢，看看孩子是怎樣死的。」

小俊媽媽說，當地一政法委領導告訴他們，「投毒致死和投毒致傷差異很大，讓我們簽字放棄」。她說，自己雖然有聽到消息說孩子已經腦死亡，但至今沒有收到任何醫院關於此的文字性的內容和通知，「我希望孩子能夠一直接受治療，直到還給我個健康的孩子」。

官方19日表示，在此次投毒案件中，受害兒童小俊病情較重，目前仍處於深度昏迷狀態，安排專人與醫院方面對接，墊付了全部醫療費用。從案件發生到現在，邀請北京、上海頂級的兒童重症救治專家，協調醫院組織力量進行了多次會診，但目前受害兒童病情仍未出現好轉。目前仍在對受害兒童全力進行救治。經多方核實，不存在網傳的要求「拔管」一說。