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房市降溫？北京、廣州9月房價持平

2019-10-21 14:08聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸國家統計局今（21）日發布9月70個大中城市住宅銷售價格情況，房價上漲的城市數量為53個，比8月減2個城市，上漲城市數量連續四個月減少。

澎湃新聞網報導，從一線城市來看，四個一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，北京和廣州持平，上海和深圳分別上漲0.5%和1.2%。

大陸國家統計局城市司首席統計師孔鵬解讀稱，9月，各地堅決貫徹大陸國務院部署，堅持「房住不炒」定位，進一步落實房地產長效管理機制，房地產市場價格總體穩定，略有升降。

二手住宅銷售價格月漲0.3%，上月為持平。其中，北京和廣州分別下降0.5%和0.3%，上海和深圳分別上漲0.6%和1.3%。

從58安居客線上數據來看，9月大陸二手房掛牌房源月跌3.1%，其中一線城市中僅廣州二手房新增房源環比上升2.3%，成為一線城市中唯一正增長的城市。與掛牌量減形成反差，一線城市中找房熱度上升4.0%，其中，北京和上海分別上升10.2%和1.9%，北京密雲、大興、房山，上海浦東、閔行、奉賢是用戶找房熱度最高的區域。

諸葛找房數據分析師國仕英表示，「金九」期間，大家的主要注意力在新房市場，二手房市場整體較為穩定，三線城市二手房市場量級更小，價格下滑更加明顯。

58安居客房產研究院首席分析師張波指出，成交房價漲跌互現和用戶熱度體現出市場觀望態勢日益加劇，購房者的決策周期拉長，但找房的需求依舊保持一定熱度。

根據58安居客房產研究院的跟蹤監測的全國50多個重點城市，已經有10多個品牌房企在打折促銷，預計第4季房企降價情況將更明顯。

大陸9月70個大中城市住宅銷售價格情況，房價上漲的城市數量為53個，比8月減2個...
大陸9月70個大中城市住宅銷售價格情況，房價上漲的城市數量為53個，比8月減2個城市，上漲城市數量連續四個月減少。照片／中新社
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