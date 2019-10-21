湖南女教師批教育 傳外出要向領導匯報、課程遭砍半

2019-10-21 14:14 世界日報 北京21日電



女教師發批評文章，課程被減半。 (取材自微信) 分享 facebook

因為發文批評形式主義檢查，湖南湘西州25歲的鄉村女教師李田田一度被當地官方要求連夜約談，隨後當地官方雖明確表態將整頓永順鄉村教育現狀，少些形式檢查，但近日卻傳出李田田遭到外出行程都要向領導匯報、課程減半的對待。對此，湖南湘西自治州永順縣官方表示，已成立由縣紀委監委牽頭的調查組，對李田田及媒體反映的問題進行調查。

李田田11日在公眾號「山花詩田」發布一篇題為《一群正在被毀掉的鄉村孩子》的文章。她在文章中稱，自己疲於應對上級各類檢查，耽誤了教學。學校極缺老師，每個人的工作量都很大，停課掃地是常有的事，語文課已停滯不前。該文被轉發後引發關注，當晚被永順縣教體局要求刪除。

澎湃新聞報導，17日，湖南省人大常委會副主任、湘西州州委書記葉紅專回應稱，湘西州將整頓一切形式主義的檢查，教師有什麼意見、好的建議，支持公開發表，他們也會及時調查解決。

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但李田田18日表示，因為發文被新聞報導出來，她被在教育單位任職的姑父連夜約談，家裡的長輩都知道這個事情，她還要面對家人的責怪。

不只如此，新京報報導，近幾日，學校領導還規定，凡來校找李田田的人須在門衛處登記，李田田的外出行程也要向校領導如實匯報，李田田的教學任務也從兩個班變成了一個班。李田田說，「我見朋友只能在校外見，不能帶進學校，我去哪個地方幹什麼也要告訴他們。我的壓力真的很大。」

報導指出，當地官方表態將整頓永順鄉村教育現狀的話音未落，李田田就遭到外出行程都要向領導匯報、課程減半的對待，「如此矛盾割裂，令人懷疑當地整改的誠意」。並質疑當地教育行政部門對李田田文章內容呈現的現象沒有任何檢討與反思，反而遷怒於說出真話的女教師，可見當地官僚主義及形式主義「中毒」之深。