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江西「麻將館禁令」嚴厲取締惹爭議

2019-10-21 12:52聯合報 記者賴錦宏／即時報導

江西上饒玉山縣公安局廿日發布通告，要求22日前縣內營業性麻將館、棋牌室等場所自行關閉、撤銷，引發輿論爭議。目前，江西上饒、宜春、撫州等市轄區內近期均有類似「禁令」，將營業性麻將館等場所納入取締對象。

澎湃新聞報導，江西玉山縣公安局官方微信發布通告稱，22日前，全縣範圍內，營業性麻將館自行關閉；茶樓、賓館的麻將室（房）自行撤銷；在店鋪、居民樓、出租房等場所擺放麻將機，提供紙牌、麻將、骰子等工具用於賭博的自行停止。

該通告提及，相關場所麻將室（房）逾期未自行關閉、撤銷以及未停止擺放麻將機及提供其他賭博工具的，一經發現賭博行為，將依中共「治安管理處罰法」對相關經營者、工作人員、參賭人員予以處罰；相關賭博設施、賭資以及違法犯罪所得等一律依法予以收繳、追繳；對涉嫌刑事犯罪的，根據中共「刑法」追究刑事責任。

取締相關場所的原因為「深入推進掃黑除惡專項鬥爭，嚴打整治賭博違法犯罪活動，切實解決棋牌室、麻將館等場所涉賭、噪音擾民等突出問題」。以麻將、棋牌等方式實施聚眾賭博或以棋牌室為名開設賭場的，一律依法予以嚴厲打擊，並深挖其背後「關係網」、「保護傘」。

江西省多地公安部門近期發布類似政策。與玉山縣同為上饒市轄區的信州區、萬年縣分別在10月18日、19日發布通告，責令營業性麻將館、棋牌室在22日前自行關閉；茶樓、賓館在22日前自行撤銷麻將室。

另據江西網報導，10月14日以來，江西宜春市所轄的銅鼓、上高、袁州，以及江西試點省直管市豐城等地公安部門，均相繼發佈了依法取締營業性麻將館、茶樓麻將室、賓館麻將房的通告。除了江西，安徽池州、湖北十堰等地近期也在嚴治麻將館、棋牌室等場所。

北京富力律師事務所主任殷清利律師說，不區分有無合法許可手續，實行一刀切，涉嫌濫用職權。

北京慕公律師事務所律師劉昌松說，玉山縣警方的通告存在執法過於簡單和粗暴等問題，整治賭博可以，但不能傷害到正常娛樂與合法經營，不能把洗腳水和孩子一塊兒倒掉。

江西、湖北、安徽等多地突然嚴厲取締營業性麻將館、棋牌室，引起輿論爭議。（瀟湘晨報...
江西、湖北、安徽等多地突然嚴厲取締營業性麻將館、棋牌室，引起輿論爭議。（瀟湘晨報）
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