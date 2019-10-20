過世十四年後 趙紫陽獲准安葬北京民間墓園
十八日下午一時，前中共中央總書記趙紫陽在去世14年後，與夫人梁伯琪的骨灰合葬於北京昌平區民間公墓天壽園。趙家子女在經歷多年波折後，終於在趙百歲冥誕之時，遵循了中國「入土為安」的傳統。在此之前，趙的骨灰一直放置在他北京的故居。
據BBC報導，趙家子女在與官方協商後，為順利舉行安葬儀式，做出承諾：僅安排直系後裔參加，以家禮送葬。數名原本聽到消息，凖備低調參與安葬的趙紫陽仰慕者被限制行動，未能成行。
趙紫陽的女兒王雁南稱，「非常感激大家的關懷，我們是以家禮安葬父母，舉行的小儀式是在家庭安寧的氛圍中舉行。同時也是為了履行我們的諾言。敬請大家諒解。」
王雁南代表家屬朗讀送別詞，「您們生長在這個時代，並深深地捲入其中，和同代人一樣，有過激情，有過歡欣，有過絕望、有過苦難。現在，都已煙消雲散。您們為國家耗盡了一生，請放下這為之奮鬥一生的理想，休息吧」。
「您們一輩子沒有私產沒有屬於自己的劃瓦和寸土，今天有了。您們從此擺脫了從北向南、從南向西、從西往北的羈旅遷徙；擺脫了白頭羑裡的境遇，回歸了大地。逼是真正屬於您們的歸宿」。
「有人為您們做輓聯：站著時，山河在你心中，躺下後，你在大地懷裡；活著時，人民在你心中，你走後，你在人民心裡。這是世上最美好的送別辭了」。
趙紫陽1919年生於河南滑縣，1980年擔任中共總理，1987年任中共總書記，是中共第二代主要領導人。他在八十年代曾主導中國的經濟和政治改革，在「八九」學運期間因反對武力鎮壓學生而被罷黜職務，只保留黨籍。之後被軟禁在家，直至2005年1月17日去世。
獨立學者、前中共中央政治體制改革研討小組辦公室成員吳偉表示，「趙入土為安以後，將來再有人紀念他，也就是變了一種形式，換了一個地方而已。但我想，大家對他的懷念之情不會變，對他做過的事情會記在心裏。只不過是換了一個地方。」
海外學者張偉國則說，趙紫陽的安葬結局「客觀上超越了中共的政治文明，超越了中共的黨文化，超越了把所有共產黨員變成政治工具的局限」。
留言